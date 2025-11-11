Bố đi 1.000 km mở quán ăn vì con gái thèm cơm nhà

Trung QuốcNghe con gái than thở "đồ ăn ở căng tin không có vị nhà", ông Li nghỉ việc, vượt gần 1.000 km đến cổng trường đại học của con mở quán cơm lưu động.

Hành động của ông Li bắt nguồn từ biến cố vài năm trước. Vợ ông mất vì bệnh máu trắng. Dù đã bán nhà và tiêu hết 1,2 triệu tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng) tiết kiệm, ông vẫn không giữ được vợ. Một mình nuôi con, ông luôn mang tâm lý sợ con thiệt thòi, muốn cho con mọi thứ tốt nhất để bù đắp.

Sau lời than thở của con gái đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Cát Lâm, ông Li lập tức nghỉ việc ở cửa hàng thịt nướng tại Thiên Tân, vượt gần 1.000 km đến Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Tại đây, ông học nấu cơm rang, mì xào với mục đích để con được ăn ngon mỗi ngày. Việc mở quán bán hàng cũng giúp kiếm thêm thu nhập.

Ông Li và con gái bên xe bán đồ ăn lưu động ở cổng trường Đại học Sư phạm Cát Lâm, đầu tháng 11/2025. Ảnh: Douyin

Người cha thuê phòng trọ cách trường con 200 m, mua một chiếc xe bán hàng cũ, tự sửa sang, lắp đèn và treo biển "Cơm rang xẻng lớn".

Nhưng ngày đầu mở bán hồi tháng 10 không suôn sẻ. Ông chỉ bán được 7 suất, thu về chưa đến 70 tệ. Cô Li Bingdi kể dù bố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt không giấu được sự thất vọng.

Thương bố, Li Bingdi viết câu chuyện gia đình lên diễn đàn của trường, đăng ảnh người bố tóc đã hai thứ màu đang cặm cụi bên xe hàng.

Bài đăng lập tức "gây bão". Sáng hôm sau, sinh viên xếp hàng dài hàng chục mét. Nhiều người gọi suất "thêm 10 quả trứng", không ít dân địa phương mang dưa muối tự làm đến tặng. Có người còn lái xe từ Trường Xuân, thủ phủ Cát Lâm, đến ủng hộ.

Ông Li nói bận rộn đến 20h, "tay mỏi nhừ nhưng không giấu nổi nụ cười". Doanh thu ngày hôm đó gấp 20 lần ngày đầu.

Nhiều thực khách nói đến ăn không chỉ vì cơm mà vì cảm động trước tình cha con. "Vị y hệt cơm bố tôi làm", một người vừa ăn vừa khóc. Có người mua xong, lặng lẽ nhét thêm 100 tệ dưới hộp cơm.

Ông Li đang chuẩn bị các suất cơm rang tại xe bán hàng lưu động gần cổng trường Đại học Sư phạm Cát Lâm đầu tháng 11/2025. Ảnh: Douyin

Câu chuyện được tờ Nhân dân Nhật báo đăng tải, nhận về vô số lời khen. Ông Li giữ uy tín bằng cách đăng ảnh nguyên liệu sạch hàng ngày kèm lời nhắn: "Thương hiệu mang tên con gái, không thể làm con xấu hổ".

Ông còn tạo ra "Suất ăn học bá" (suất ăn của học giỏi) gồm cơm rang và canh dưỡng sinh, kèm mẩu giấy viết tay cổ vũ sinh viên: "Vật lý lượng tử tuy khó, nhưng em còn rạng ngời hơn các hạt".

Một cư dân mạng bình luận, tóm gọn câu chuyện: "Thực ra mọi người ăn không phải là cơm, mà là sự ấm áp khi được ai đó đặt trong tim".

Minh Phương (Theo SCMP, 163.com)