Bơ đầu mùa tăng giá gấp đôi

Mỗi kg bơ đầu mùa tại vườn đang được thương lái thu mua với giá 22.000-40.000 đồng một kg (tùy loại), cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa thu hoạch năm nay, chị Hiền ở Lâm Đồng phấn khởi khi giá bơ 034 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40.000 đồng một kg. Với mức giá này, vườn nhà chị dự kiến thu về khoảng 100 triệu đồng, lãi ròng 60 triệu sau khi trừ chi phí.

Ở Kon Tum, gia đình chị Loan trồng bơ sáp cũng thu vài chục triệu đồng nhờ giá bán đạt 22.000 đồng một kg, cao hơn nhiều so với mức 10.000-11.000 đồng cùng kỳ năm ngoái và chỉ 4.000-6.000 đồng vào giữa mùa.

Giá bơ tại vườn tăng mạnh kéo theo giá bán lẻ ở TP HCM leo thang. Các cửa hàng và chợ truyền thống bán bơ với giá 50.000-70.000 đồng một kg, trong khi tại siêu thị cao cấp, bơ 034 lên tới 109.000 đồng.

Người tiêu dùng chọn lựa bơ tại Tuần lễ bơ Đà Lạt tại MM Mega Market ở An Phú (Thủ Đức). Ảnh: Thi Hà

Bà Hoàng Anh, chủ tiệm trái cây trên đường Thống Nhất (Gò Vấp), cho biết năm nay, giá bơ cao hơn hẳn nhiều loại quả khác như xoài, cam, bưởi. "Lượng hàng năm nay nhập về giảm 50% do nguồn cung đầu mùa không dồi dào", bà Hoàng Anh chia sẻ.

Ông Đặng Minh Tiến, nhà cung cấp bơ tại Lâm Đồng, cho biết giá bơ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2020. Đây cũng là năm nông dân có lãi trở lại sau 5 năm thị trường ế ẩm, rớt giá.

Giải thích nguyên nhân giá bơ tăng, ông Tiến cho rằng ngoài yếu tố đầu mùa nguồn hàng khan hiếm, năm nay năng suất giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Thời điểm bơ nở hoa, không khí lạnh kéo dài khiến tỷ lệ đậu quả thấp. Ngoài ra, bốn năm liên tục giá bơ lao dốc khiến nhiều hộ dân phải chặt bỏ cây để chuyển sang trồng giống khác.

Đại diện MM Mega Market cũng cho biết giá thu mua bơ từ các nhà cung cấp năm nay cao hơn. Đây là tín hiệu vui, giúp nông dân có lợi nhuận khá. Để hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh chi tiêu thắt chặt, siêu thị phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát động Tuần lễ quảng bá bơ. Theo đó, các loại bơ sáp, bơ booth được giảm giá 50%, còn 35.000 đồng một kg và 55.000 đồng một kg đối với bơ 034.

Ngoài ra, siêu thị còn triển khai chương trình "Tick xanh" - tên viết tắt của chương trình "Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM". Theo đó, toàn bộ sản phẩm bơ và nhiều nông sản khác đạt chất lượng sẽ được gắn nhãn "Tick xanh trách nhiệm", đảm bảo an toàn và không hóa chất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết năm nay lượng bơ ra thị trường sẽ giảm hơn mọi năm. Bơ đang vào đầu mùa, lượng quả chín còn ít, vùng trồng bị thu hẹp do nông dân chuyển sang trồng sầu riêng và cà phê. Vì vậy, đã xuất hiện tình trạng nhiều thương lái gom bơ non để bán ra sớm. Người tiêu dùng cần cảnh giác vì bơ non chưa đủ độ chín, ăn không ngon, thậm chí có thể không ăn được.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc với ngành nông nghiệp TP HCM, Cần Thơ và hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam nhằm tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm bơ và các nông sản khác của tỉnh.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 8.000 ha bơ các loại, sản lượng khoảng 80.000 tấn mỗi năm. Trong đó, diện tích bơ 034 chiếm tỷ lệ lớn nhất với 81,3% (6.557 ha), tập trung chủ yếu tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Thời kỳ hoàng kim, đặc sản bơ 034 (quả thon dài, vỏ mỏng, cơm màu vàng dày, hạt nhỏ) có giá bán không dưới 100.000 đồng một kg. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, giá bơ 034 chỉ dao động quanh mức 15.000-30.000 đồng một kg (tùy loại).

