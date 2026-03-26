Bỏ đánh răng sáng hay tối nguy hiểm hơn?

Bỏ đánh răng buổi tối tàn phá men răng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc ăn sáng trước khi vệ sinh răng miệng, do lượng nước bọt bảo vệ giảm mạnh khi ngủ.

Sau một ngày mệt mỏi, nhiều người có thói quen ngủ ngay mà không vệ sinh cá nhân, trong khi số khác lại thức dậy và ăn sáng luôn chưa kịp đánh răng. Theo các chuyên gia nha khoa, tác hại của việc đi ngủ không đánh răng lớn hơn rất nhiều.

Sự phát triển của vi khuẩn vào ban đêm

Khoang miệng chứa hàng triệu vi khuẩn. Chúng sinh tồn bằng cách phân giải cặn thức ăn thừa và sản sinh ra axit. Lượng axit này liên tục ăn mòn men răng, dẫn đến tình trạng mất khoáng và hình thành lỗ sâu.

Ban ngày, hoạt động nhai, nói chuyện và uống nước giúp khoang miệng liên tục tiết nước bọt. Nước bọt đóng vai trò như dòng chảy tự nhiên cuốn trôi thức ăn, đồng thời trung hòa axit do vi khuẩn tiết ra. Nhờ đó, răng được bảo vệ.

Tuy nhiên, khi ngủ, hoạt động nhai nuốt dừng lại, tuyến nước bọt giảm tiết xuống mức thấp nhất. Nếu không đánh răng, vi khuẩn sẽ tận dụng thức ăn thừa để sinh sôi mạnh mẽ. Chúng bám chặt vào bề mặt răng, liên tục tiết axit suốt 8 tiếng. Hậu quả là làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu, chảy máu chân răng và gây hôi miệng.

Đánh răng hai lần sáng - tối là khâu vệ sinh tối thiểu bảo vệ cơ thể. Ảnh: CCTV

Nuốt vi khuẩn buổi sáng có đáng lo?

Sau một đêm, vi khuẩn trong miệng tạo thành lớp màng vàng bám trên răng gọi là mảng bám. Nhiều người e ngại việc ăn sáng ngay khi thức dậy sẽ đưa lượng vi khuẩn này vào dạ dày và gây bệnh.

Thực tế, lo lắng này không có cơ sở. Khi vi khuẩn trôi xuống hệ tiêu hóa, phần lớn chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức bởi môi trường axit của dạ dày. Việc vô tình nuốt mảng bám an toàn hơn rất nhiều so với việc để chúng bám trụ và gặm nhấm men răng.

Dù vậy, bạn không được bỏ qua bước đánh răng buổi sáng. Hoạt động nhai khi ăn sáng chỉ làm bong tróc một phần nhỏ mảng bám. Để làm sạch triệt để, việc sử dụng bàn chải và chỉ nha khoa là bắt buộc.

Để bảo vệ sức khỏe răng miệng, các chuyên gia khuyến cáo:

Không bỏ qua lần chải răng buổi tối: Đây là lần vệ sinh quan trọng nhất. Hãy sử dụng kem đánh răng chứa fluor, kết hợp chỉ nha khoa. Không ăn uống thêm sau khi đã đánh răng.

Duy trì chải răng hai lần mỗi ngày: Đánh răng sáng và tối là tần suất tối thiểu để phá vỡ chu kỳ sinh trưởng của vi khuẩn.

Bảo Nhiên (Theo CCTV)