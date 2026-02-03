Bố của bé trai 5 tuổi bị ICE bắt bác cáo buộc 'bỏ rơi con'

Adrian Conejo Arias, bố của bé trai 5 tuổi bị ICE bắt, bác bỏ cáo buộc từ chính quyền rằng anh đã bỏ rơi con trai khi bị các đặc vụ truy đuổi.

Adrian Conejo Arias, người nhập cư gốc Ecuador, sau khi đón được con trai Liam Conejo Ramos, 5 tuổi, trở về Minnesota hôm 2/2 đã tuyên bố rằng anh rất yêu con trai của mình và không bao giờ bỏ rơi con. Arias bác bỏ cáo buộc từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ rằng anh đã bỏ rơi Liam trong lúc bị lực lượng liên bang truy đuổi.

Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin trước đó nói rằng Arias đã bỏ Liam lại trong xe để tháo chạy khi bị đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) kiểm tra ở lối dẫn vào nhà. Các đặc vụ sau đó "đã ở lại với cậu bé", đồng thời truy đuổi và bắt Arias ở gần đó.

"Sự thật của sự việc này không thay đổi. Người bố nhập cư bất hợp pháp ấy đã chọn đưa con trai mình tới trung tâm giam giữ", bà McLaughlin nói.

Adrian Conejo Arias và con trai Liam tại San Antonio, Texas, sau khi được thả khỏi trung tâm giam giữ hôm 31/1. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các nhân chứng tại hiện trường cáo buộc đặc vụ ICE đã cố tình sử dụng cậu bé làm "mồi nhử", bảo cậu gõ cửa để dụ người mẹ trong nhà ra mở cửa. Đặc vụ ICE về nguyên tắc không được phá cửa đột nhập vào nhà dân khi chưa có lệnh tòa.

Arias cho biết trong lúc bị giam ở cơ sở liên bang, Liam bị ốm nhưng không được cấp phát thuốc. Bà McLaughlin không phản hồi về vấn đề này.

Người đàn ông gốc Ecuador cũng khẳng định anh bị lực lượng ICE bắt một cách "bất công", trong khi anh đang ở Mỹ hợp pháp, chờ phiên tòa xem xét đơn xin tị nạn.

Hai bố con Arias, những người xin tị nạn từ Ecuador, bị đặc vụ ICE bắt hôm 20/1 tại lối vào nhà riêng ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Sự việc xảy ra chỉ ít phút sau khi bé được đón về từ lớp mầm non.

Hình ảnh cậu bé đội mũ len tai thỏ màu xanh, đeo ba lô và bị đặc vụ khống chế đã lan truyền khắp thế giới, khiến nhiều người phẫn nộ với chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hai bố con Liam bị giam 10 ngày trong trung tâm giam giữ ở Texas, cách nhà họ hàng trăm km, cho đến khi thẩm phán ra lệnh thả người hôm 31/1.

Bé trai 5 tuổi bị đặc vụ ICE bắt đã được về nhà Adrian Conejo Arias và con trai Liam Conejo Ramos rời Trung tâm Xử lý Di trú Dilley, bang Texas ngày 31/1. Video: X/Joaquin Castro

Minnesota đang là một trong những điểm nóng của các chiến dịch truy quét nhập cư của chính phủ Mỹ, với khoảng 3.000 đặc vụ được điều động. Biểu tình đang diễn ra tại nhiều thành phố và chính quyền Trump cũng phải chịu áp lực sau hai trường hợp đặc vụ ICE bắn chết công dân Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AP, CNN, Yahoo News)