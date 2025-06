Bộ Công Thương: Sẽ kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn

Đại diện Cục Công nghiệp cho biết hành vi dùng nguyên liệu dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người "có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả" và sẽ kiểm tra diện rộng mặt hàng này.

Nói với VnExpress, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này sẽ chỉ đạo Sở Công Thương cùng địa phương kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn, nhất là nơi nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện hoặc được miễn chứng nhận an toàn thực phẩm. Bộ này cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường địa phương giám sát chặt các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn.

Chỉ đạo này được đưa ra sau thông tin Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô lớn của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Theo cơ quan điều tra, công ty này nhập dầu thực vật dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, sau đó làm giả nhãn mác thành dầu ăn mang thương hiệu OFOOD để đưa ra thị trường dùng cho người. Số lượng dầu ăn giả đã bán lên tới hàng chục nghìn tấn, chủ yếu phân phối đến các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng và làng nghề chế biến thực phẩm.

Đại diện Cục Công nghiệp cho biết vụ việc này có dấu hiệu cấu thành hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo ông, dầu thực vật dùng cho chăn nuôi không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có công dụng, giá trị sử dụng với người dùng.

"Việc cố tình đưa dầu ăn chăn nuôi vào chuỗi sản xuất, gắn nhãn thực phẩm cho người là gian lận về bản chất, có dấu hiệu hàng giả", ông nói, thêm rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Dầu ăn dùng cho chăn nuôi bị biến thành thực phẩm sử dụng cho người. Ảnh: VTV

Dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi là nguyên liệu thuộc danh mục quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), theo Thông tư 21/2019. Việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng loại dầu này phải tuân thủ an toàn, chất lượng, công bố sản phẩm và ghi nhãn.

Trong khi đó, theo Nghị định 15/2018, dầu thực vật làm thực phẩm thuộc nhóm hàng do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm, gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường. Các địa phương được phân quyền kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm mặt hàng này.

Cơ quan quản lý cho biết Công ty Nhật Minh Food đã có bản tự công bố sản phẩm dầu thực vật. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp này, cũng như chưa nhận được báo cáo của địa phương, các cơ quan liên quan về hành vi sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả. Bộ này khẳng định sẽ tiếp tục cùng các cơ quan xử lý, không để ảnh hưởng tới ngành sản xuất thực phẩm và niềm tin người tiêu dùng.

Ngoài vụ việc của Công ty Nhật Minh Food, thời gian qua cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng loạt thực phẩm kém chất lượng hoặc giả. Như hồi tháng 4, khoảng 71.000 lít dầu ăn, 40 tấn mì chính giả bị cơ quan quản lý thu giữ tại Phú Thọ. Con đường tiêu thụ, phân phối các thực phẩm này rất khác nhau như qua mạng xã hội, chợ, hoặc đưa vào các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp...

Thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc cấp tính. Chúng để lại hậu quả lâu dài, nghiêm trọng tới sức khỏe như suy gan, thận, ảnh hưởng hệ sinh sản do nhiễm hóa chất, vi sinh vật gây bệnh; làm quá tải hệ thống y tế và cuộc sống người dân.

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu ăn của thị trường Việt Nam khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm. Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất dầu thực vật, trong đó dầu cọ chiếm 70%, đậu nành khoảng 23%. Quy mô thị trường này lên đến 30.000 tỷ đồng một năm.

Phương Dung