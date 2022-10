Bộ Công an yêu cầu nhiều tỉnh cung cấp hồ sơ vụ 'chuyến bay giải cứu'

Bộ Công an yêu cầu Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam... cung cấp hồ sơ về việc tổ chức "chuyến bay giải cứu", lựa chọn khách sạn, resort cách ly.

Yêu cầu do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gửi đến UBND nhiều địa phương nhằm phục vụ điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Một chuyến bay đưa công dân từ Châu Âu về nước, tháng 7/2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, Bộ Công an yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ các đơn vị đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí. Thống kê các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort xin là địa điểm cách ly.

Về chủ trương xin cách ly, Bộ Công an yêu cầu các tỉnh cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký; nêu rõ lý do doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly. Hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương đưa chuyên gia, công nhân về nước để cách ly tại địa phương cũng bị yêu cầu thống kê.

Với hai trường hợp trên, cơ quan điều tra đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể, thể hiện quá trình giải quyết, từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn địa điểm cách ly, chủ trương cách ly. Danh sách cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ như cán bộ đề xuất, ký trình, ký ban hành và người tham gia giải quyết từng hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được tổ 5 Bộ cấp phép thực hiện. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn, những đơn vị tham gia, cung cấp danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo.

Những người bị bắt trong vụ án. Đồ họa: Tạ Lư

Vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra từ ngày 27/1, hiện 23 người đã bị bắt.

Trong vụ án, nhiều người có vị trí tại Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Nhận hối lộ, như ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng; bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Lãnh sự và các cựu cán bộ đại sứ quán khác.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, cựu cục phó Trần Văn Dự cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh; trong đó có ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Ông Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế dự phòng cùa Bộ Y tế, hiện là người duy nhất bị điều tra cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phát ngôn Bộ Công an từng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt Covid-19. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.

Phạm Dự