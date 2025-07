Bộ Công an yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thư điện tử lọc phần mềm độc hại

Bộ Công an đề xuất doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, lưu trữ, phải có hệ thống lọc phần mềm độc hại trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ thông tin.

Nội dung được nêu tại dự thảo Luật An ninh mạng, đang lấy ý kiến các bộ, ngành. Đây là dự luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018.

Một trong những nội dung mới của dự luật là bổ sung điều khoản về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại. Theo đó, Bộ Công an đề xuất doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, truyền đưa, lưu trữ thông tin phải có hệ thống lọc phần mềm độc hại trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn phát tán phần mềm độc hại. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngăn chặn phần mềm độc hại theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Logo Gmail trên một smartphone. Ảnh: Lưu Quý

Dự luật định nghĩa phần mềm độc hại là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin.

Theo cơ quan soạn thảo, Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng số để đưa đất nước bứt phá, bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng tên miền quốc gia.

Chính phủ điện tử dần toàn diện; dân số trẻ, có trình độ học vấn, tỷ lệ người dân dùng điện thoại thông minh và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội ở mức cao. Việt Nam thường xuyên đứng trong danh sách 10 quốc gia có lưu lượng dữ liệu xuyên biên giới lớn nhất thế giới.

Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh mạng thời gian qua cho thấy nhiều nguy cơ phức tạp đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong đó có hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng và lộ, mất bí mật nhà nước tại Việt Nam diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Tin tặc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, không ngừng nâng cấp, cải tiến các dòng mã độc để tiến hành các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu nhằm vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan Trung ương và các tập đoàn, doanh nghiệp quan trọng.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát, quản trị và bảo vệ dữ liệu chưa tương xứng. Dữ liệu cá nhân đang được khai thác, sử dụng tự do. Việc xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn ra nghiêm trọng, kéo theo gia tăng các loại tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm tội phạm người nước ngoài có xu hướng dịch chuyển sang địa bàn Việt Nam để hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, tập trung ở các khu vực có vị trí chiến lược, thiết yếu về an ninh quốc phòng như TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng.

Bộ Công an cho rằng bối cảnh và tình hình trên đã đặt ra yêu cầu cấp bách là tiếp tục nhanh chóng hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua dự án Luật này vào kỳ họp thứ 10 (cuối năm nay).

Sơn Hà