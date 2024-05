Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng, cựu chủ tịch FLC và Bamboo Airways, để xác minh tin báo của ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm.

Công an nhân dân đưa tin, ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do ông "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bộ Công an xác định ông Thắng 43 tuổi, không có mặt tại nơi cư trú ở Hà Nội và không biết đang ở đâu. Để phục vụ xác minh "giải quyết nguồn tin tội phạm", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định truy tìm ông Thắng -người bị tố giác.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh... phối hợp truy tìm. Ai tìm thấy ông Thắng, thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra (Phòng 4) theo địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM; điện thoại: 069.333.6068 – 069.3336603.

Ông Đặng Tất Thắng. Ảnh: Thắng Đặng

Đầu tháng 4, tài khoản Facebook "Thang Dang" được cho là của ông Thắng đăng tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cùng ngày, Bộ Công an bác tin này, cho biết ông Minh "không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh".

Ông Thắng bắt đầu làm lãnh đạo tại FLC từ năm 2014 với vị trí phó tổng giám đốc, phụ trách mảng đầu tư phát triển dự án của tập đoàn.

Tháng 3/2022, ông làm Chủ tịch FLC và Bamboo Airways sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Tháng 7/2022, ông xin thôi làm chủ tịch, tổng giám đốc Bamboo Airways cũng như vai trò Phó chủ tịch FLC.

Bốn tháng sau, ông Thắng gia nhập TNG Holdings với vai trò phó chủ tịch HĐQT, kiêm phó tổng giám đốc thường trực.

Viết Tuân