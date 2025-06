Bộ Công an trao quyết định cho 34 giám đốc công an tỉnh, thành

Hà NộiBộ trưởng Công an trao quyết định cho 34 giám đốc công an cấp tỉnh, gồm 11 địa phương giữ nguyên và 23 đơn vị sau sáp nhập.

Chiều 28/6, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã trao quyết định cho các giám đốc công an tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng giám đốc công an tỉnh, thành mới. Ảnh: Bộ Công an

Ba ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Bộ trưởng yêu cầu 34 giám đốc công an địa phương cần chủ động hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh, xã bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ 1/7.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương mới bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất quá trình hợp nhất, sáp nhập. Ông nhắc cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc hạn chế tổ chức tổng kết, gặp mặt chia tay hay liên hoan chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Đại diện cho 34 giám đốc, thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Ông xác định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Giám đốc Công an TP HCM hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đại tướng Lương Tam Quang, xác định đây là những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm để công an các địa phương triển khai trong thời gian tới.

Từ 1/7, cả nước sẽ giảm từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 và có 3.321 xã, phường, đặc khu. 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Cao Bằng.

23 tỉnh, thành mới là: TP HCM (gồm TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), thành phố Đà Nẵng (từ Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam), thành phố Hải Phòng (Hải Phòng và Hải Dương), thành phố Cần Thơ (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang), An Giang (An Giang và Kiên Giang), Cà Mau (Cà Mau và Bạc Liêu), Đồng Tháp (Đồng Tháp và Tiền Giang), Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh), Tây Ninh (Tây Ninh và Long An), Đồng Nai (Đồng Nai và Bình Phước), Đăk Lăk (Đăk Lăk và Phú Yên), Lâm Đồng (Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận), Khánh Hòa (Khánh Hòa và Ninh Thuận), Gia Lai (Gia Lai và Bình Định), Quảng Ngãi (từ Quảng Ngãi và Kon Tum), Quảng Trị (Quảng Trị và Quảng Bình), Ninh Bình (Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam), Hưng Yên (Hưng Yên và Thái Bình), Bắc Ninh (Bắc Ninh và Bắc Giang), Phú Thọ (Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình), Thái Nguyên (Thái Nguyên và Bắc Kạn), Lào Cai (Lào Cai và Yên Bái), Tuyên Quang (Tuyên Quang và Hà Giang).

Phạm Dự