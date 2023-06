Bộ Công an tổ chức thi đánh giá năng lực ngày 3/7

Kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an diễn ra vào sáng 3/7, thời gian làm bài 180 phút.

Thông tin trên nằm trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2023. So với dự kiến, lịch thi chính thức không bị xáo trộn.

Theo đó, thí sinh làm thủ tục vào 15h chiều 2/7. Sáng hôm sau, các em làm bài thi trong ba tiếng, bắt đầu tính giờ từ 7h 30.

Bài thi đánh giá năng lực công an nhân dân gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút. Thí sinh lựa chọn một trong hai mã bài thi CA1, CA2. Cả hai mã giống nhau phần trắc nghiệm về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh. Điểm khác biệt là mã CA1 có phần tự luận Toán, còn CA2 tự luận Ngữ văn.

Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30. Công thức tính điểm xét tuyển vào các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hỗ trợ sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Website nhà trường

Ngoài ra, các trường công an còn hai phương thức xét tuyển khác là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Riêng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5, TOEFL iBT 110 hoặc HSK 5 trở lên sẽ được xét theo phương thức này.

Năm nay, các trường công an tuyển 2.000 sinh viên, trong đó Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển nhiều nhất - 530, trường Đại học Cảnh sát nhân dân 420, Học viện An ninh nhân dân 390.

Do tổ chức kỳ thi riêng và áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, năm 2022, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Điểm chuẩn cao nhất là 26,26, áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Điểm chuẩn với nhóm thí sinh nam thấp hơn, phổ biến dưới 20. Trong đó, ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân, áp dụng với thí sinh nam miền Nam là 15,1 điểm (tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh), miền Bắc 15,64 - thấp nhất trong các ngành đào tạo.

