Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không

Hà NộiNhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sẽ do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức và thực hiện, bắt đầu từ 1/3.

Ngày 27/2, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Lực lượng an ninh hàng không của Bộ Công an sẽ tiếp nhận hai trong ba chức năng kiểm soát. Đó là quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Quá trình thực hiện, tại cấp Bộ sẽ giao cho Cục quản lý xuất nhập cảnh (A08) tiếp nhận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không, tại cả cảng hàng không, sân bay và các cơ sở xử lý hàng hóa. Tại cấp tỉnh sẽ giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc 17 Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không. Công an các địa phương sẽ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không.

Lực lượng an ninh sân bay tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Về nhân sự, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ giao thông vận tải nghiên cứu, bố trí cán bộ, nhân viên đủ vị trí công tác để đảm bảo hoạt động thông suốt. Sau đó sẽ từng bước hoàn thiện lực lượng an ninh hàng không theo quy định của Bộ Công an.

Để điều hành công tác cung cấp dịch vụ, Bộ Công an thành lập Trung tâm An ninh hàng không quốc gia dựa trên cơ sở Phòng an ninh trên không hiện nay, thuộc A08.

Từ 1/3, Bộ Công an đang bắt đầu thực hiện các nhóm nhiệm vụ tiếp nhận từ các bộ ngành như bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Phạm Dự