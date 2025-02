Bộ Công an thành lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Hà NộiTrung tâm Dữ liệu quốc gia là đơn vị tương đương cấp Cục thuộc Bộ Công an sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển.

Lễ công bố thành lập được Bộ Công an tổ chức sáng 25/2.

Theo Bộ Công an, đây là trung tâm được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành. Trung tâm có nhiệm vụ tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước, từ đó sẽ hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong đó, dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi để cung cấp các dịch vụ liên quan dữ liệu.

Trung tâm còn có nhiệm vụ hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Đồng thời, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng công nghệ cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc trung tâm. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đề nghị trung tâm nghiên cứu, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu. Bộ trưởng cũng yêu cầu trung tâm sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phát triển kho dữ liệu tổng hợp.

Bộ Công an điều động thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) làm Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Các Phó giám đốc trung tâm là đại tá Phạm Minh Tiến (Phó cục trưởng Kế hoạch và Tài chính), đại tá Hà Nam Trung (Trưởng phòng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh (Giám đốc Trung tâm dữ liệu dân cư thuộc C06).

Trung tâm có 3 phòng chức năng là Tham mưu tổng hợp, Hậu cần, Quản trị dữ liệu.

Phạm Dự