Bộ Công an thành lập phòng An ninh trên không với nhiệm vụ phòng chống khủng bố và đảm bảo an ninh trên các chuyến bay.

Quyết định thành lập được Bộ Công an công bố sáng 15/11. Phòng An ninh trên không trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) do trung tá Phan Huy Văn làm trưởng phòng.

Lực lượng an ninh trên không sẽ nắm bắt mọi tình hình liên quan an ninh hàng không, thu thập, dự báo tình hình liên quan đến âm mưu, thủ đoạn đe dọa an ninh trên các chuyến bay hoặc hành vi khủng bố. Khi có thông tin, phòng sẽ quyết định bố trí lực lượng an ninh trên các chuyến bay.

Phòng An ninh trên không làm lễ tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

Phòng còn phối hợp với tổ bay xử lý tình huống can thiệp bất hợp pháp hoặc độc lập xử lý tình huống đột xuất, bất ngờ đe dọa đến an ninh trên máy bay đang di chuyển. Khi đó, lực lượng này được phép dùng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực hoặc phương tiện kỹ thuật để vô hiệu hóa hành vi tấn công trên máy bay.

Trường hợp đặc biệt, lực lượng an ninh trên không sẽ báo cáo Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất Cục Hàng không Việt Nam tạm hoãn các chuyến bay có nguy cơ xảy ra khủng bố hoặc hành vi đe dọa khác. Phòng cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để áp giải tội phạm từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại bằng đường hàng không.

Theo nhận định của Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Việt Nam chưa ghi nhận bằng chứng về ý định thực hiện hành vi khủng bố tự sát của các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực cung cấp nhân lực cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Các cơ quan đại diện ở Việt Nam có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố quốc tế.

Việt Nam cũng nhận được yêu cầu triển khai lực lượng an ninh trên không khi mở đường bay thẳng đến Mỹ...

Phạm Dự