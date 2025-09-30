Bộ Công an sẽ nghiên cứu có đề xuất 'tinh gọn bộ máy nữa hay không'

Hà NộiBộ Công an đang tổng kết để đánh giá tổng thể về tổ chức, hoạt động của bộ máy để cân nhắc có đề xuất "tinh giảm bộ máy nữa hay không".

Chiều 30/9, thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyển, Cục phó Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, cho biết tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030, do Bộ Công an tổ chức.

Theo tướng Tuyển, quá trình thực hiện Nghị quyết 18, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy. Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã 4 lần tổ chức kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Hiện, ngành công an đã cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an đang tổng kết, đánh giá tổng thể về tổ chức và hoạt động của toàn lực lượng công an nhân dân.

"Trên cơ sở kết quả tổng kết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đề xuất việc có tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh, tinh giản biên chế hay không. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", thiếu tướng Tuyển nói.

Từ năm 2018, qua hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, một đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 7 trường Công an nhân dân, 20 trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp phòng, trên 3.500 đơn vị cấp đội.

Hai năm qua, công an các cấp tiếp tục sắp xếp giảm thêm 280 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội của công an các đơn vị, địa phương. Từ 1/3, ngành công an chỉ còn ba cấp là Bộ - tỉnh - xã khi 694 đơn vị công an cấp huyện với gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Các đại biểu chủ trì họp báo. Ảnh: Thu Quang

Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào không gian phát triển mới và đặt ra nhiều yêu cầu mới cho lực lượng công an nhân dân.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/10, tại trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du. Trong 350 đại biểu triệu tập dự Đại hội có 326 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Khi tổ chức đại hội, ban tổ chức sẽ điểm danh đại biểu bằng công nghệ số và triển khai phòng họp không giấy tờ. Các thông tin, văn bản sẽ tích hợp trên máy tính bảng để phục vụ đại biểu và đảm bảo an toàn, bảo mật.

Phạm Dự