Bộ Công an mời đầu tư loạt dự án nhà ở xã hội gần 7.500 tỷ đồng

Bộ Công an tìm nhà đầu tư cho ba dự án nhà ở xã hội tại Hưng Yên, Quảng Ninh và Tuyên Quang, quy mô 3.500 căn.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) giữa tháng 2 công bố loạt dự án nhà ở xã hội cần tìm nhà đầu tư ở Hưng Yên, Quảng Ninh và Tuyên Quang.

Tại Hưng Yên, khu nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân nằm tại xã Tân Hưng với quy mô hơn 5,1 ha. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm và lúa.

Trong đó, đất xây nhà xã hội rộng hơn 2,7 ha, nhà ở thương mại gần 0,7 ha, còn lại là đất cây xanh, bãi đỗ xe, trường mầm non.

Dự án này cung cấp khoảng 1.406 căn, gồm 1.332 nhà xã hội (tại tòa nhà 15 tầng), và 74 căn nhà thương mại thấp tầng. Quy mô dân số của dự án gần 4.300 người.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 2.252 tỷ đồng, triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh thuộc phường Hà Tu với quy mô 4,5 ha. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp và đất giao thông.

Dự án gồm 3 tòa chung cư nhà xã hội cao 26 tầng, không tầng hầm, cung cấp 1.402 căn và 51 căn nhà liền kề thương mại. Một số hạng mục khác gồm trường mầm non, cây xanh, đường giao thông. Quy mô dân số khoảng 3.600 người.

Tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Giai đoạn 1 triển khai từ quý I/2026 đến quý II/2028, còn giai đoạn 2 sẽ khởi công khi có nhu cầu tiếp theo của Bộ Công an.

Một khu nhà ở xã hội tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh

Tại Tuyên Quang, khu nhà xã hội cho công an nằm tại phường An Tường với quy mô hơn 5,4 ha. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp do Công ty cổ phần Chè sông Lô giao cho các hộ dân canh tác.

Trong đó, diện tích đất xây nhà xã hội gần 2,9 ha, cao 8 tầng, cung cấp 776 căn. Đất xây nhà thương mại thấp tầng rộng gần 0,6 ha, gồm 57 căn cao tối đa 4 tầng. Quy mô dân số hơn 2.550 người. Tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Tiến độ triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương 62% chỉ tiêu đề án xây một triệu căn đến 2030.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm ngoái, cả nước đã khởi công 14 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân với gần 12.000 căn hộ.

Dù nguồn cung cải thiện tích cực, giá bán nhà xã hội có xu hướng tăng mạnh. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 loại nhà ở này đều dưới 20 triệu đồng, đến nay Hà Nội liên tục xuất hiện mức 20-29,4 triệu. Tình trạng này lan rộng ở một số địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa...

Ngọc Diễm