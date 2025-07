Bộ Công an kiểm tra khách sạn 5 sao ở Nha Trang, nghi hoạt động mại dâm

Khánh HòaCảnh sát kiểm tra suốt nhiều giờ tại khách sạn Quinter Central Nha Trang nằm ở gần đường ven biển Trần Phú - nơi có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Ngày 4/7, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết 16h chiều qua tổ công tác của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã đến kiểm tra khách sạn Quinter Central Nha Trang và Massage Quốc tế trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang (cơ sở của khách sạn 5 sao).

Theo ghi nhận của VnExpress, thời điểm này, nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động... có mặt cả bên ngoài lẫn bên trong khách sạn.

Cảnh sát làm việc bên trong khách sạn 5 sao ở phường Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Suốt nhiều tiếng sau đó, cảnh sát làm việc với những người liên quan, nhiều khu vực bên trong khách sạn. Tuy nhiên, động thái này không ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn 5 sao, nhiều ôtô lớn vẫn đưa các đoàn khách đến đây nhận phòng lưu trú.

Việc kiểm tra khách sạn diễn ra đến đêm.

"Tổ hợp khách sạn này xuất hiện tình trạng kinh doanh dịch vụ massage có biểu hiện hoạt động mại dâm. Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra mở rộng", đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay

Khoảng 20h30, một số thùng tài liệu được đưa lên xe. Ảnh: Bùi Toàn

Khách sạn Quinter Central Nha Trang khai trương năm 2018. Đây được xem là tổ hợp dịch vụ lưu trú, giải trí, trung tâm hội nghị tiệc cưới hàng đầu Nha Trang.

Khách sạn có hơn 150 phòng ngủ mang chất lượng 5 sao, 2 trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực; 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke, ngoài ra còn có dịch vụ massage.

Xe chuyên dụng của cơ quan điều tra cũng có mặt tại khu vực dịch vụ karaoke, massage của khách sạn. Ảnh: Bùi Toàn

Bùi Toàn