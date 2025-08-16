Bộ Công an khánh thành trụ sở mới

Hà NộiBộ Công an khánh thành trụ sở mới ở số 96 phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, sau hơn 19 tháng xây dựng.

Sáng 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng đã dự lễ và cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an mới. Trong các đại biểu có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cắt băng khánh thành. Ảnh: Linh Đan

Theo Bộ Công an, dự án là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Tòa nhà đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại và có dư địa cho các hoạt động của Bộ.

Dự án khởi công từ tháng 12/2023, thi công 200 ngày đêm liên tục. "Từ hôm nay, Hà Nội có thêm một công trình kiến trúc đẹp, tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Cũng từ nay, Bộ Công an có một trụ sở đúng nghĩa", Thứ trưởng Công an Đặng Hồng Đức nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây tùng la hán trong khuôn viên trụ sở. Ảnh: Linh Đan

Trụ sở Bộ Công an cũ ở số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, được Liên Xô viện trợ, xây dựng từ năm 1976. Toà nhà sau nhiều lần cải tạo vẫn xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng được sử dụng vào từ năm 2010 nhưng phần lớn diện tích đã chuyển đổi công năng để phục vụ xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phạm Dự