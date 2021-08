Bộ Công an hỗ trợ ngăn chặn tội phạm ở TP HCM

Bộ Công an hỗ trợ công an các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP HCM, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tội phạm bùng phát.

Ngày 23/8, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết tình hình dịch bệnh kéo dài dẫn đến nhiều loại tội phạm lộng hành (như trộm cắp, cờ bạc, chống người thi hành công vụ) nên công an sẽ tăng cường tuần tra, trấn áp, ngăn nguy cơ bất ổn. Những ngày qua, nhiều lực lượng của Bộ Công an đã liên tục tăng cường vào các tỉnh phía Nam.

Về việc điều động lực lượng hỗ trợ TP HCM thực hiện giãn cách triệt để trong 15 ngày tới, trung tướng Xô cho biết các đơn vị của Bộ Công an sẽ căn cứ tình hình thực tế với nhiệm vụ được giao để tăng cường quân. Một lãnh đạo Bộ Công an được cử vào TP HCM làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương, trực tiếp chỉ đạo chống dịch.

Cục Cảnh sát hình sự họp nhanh ở TP HCM về công tác chống dịch. Ảnh: Mạnh Cường.

Ngày 22/8, Cục Cảnh sát hình sự điều động 24 cán bộ vào Nam chống dịch do thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng, chỉ đạo trực tiếp. Nhóm cảnh sát hình sự sẽ tăng cường vào 12 chốt, trạm trên các tuyến giao thông cửa ngõ của TP HCM. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ rà soát di biến động của người dân và xử lý các tình huống có dấu hiệu phạm tội hình sự như chống người thi hành công vụ, cướp giật,...

Từ 0h ngày 23/8, TP HCM tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó". Thủ tướng yêu cầu, dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương và phối hợp của các lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân. Công an bảo đảm an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát giao thông và ba Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã lên đường để tăng cường chống dịch.

Phạm Dự