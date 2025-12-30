Bộ Công an giải cứu hai thiếu nữ khỏi ổ lừa đảo tại Campuchia

Hai thiếu nữ Cần Thơ 14 tuổi tin lời dụ dỗ làm "việc lương cao", đón taxi đến biên giới An Giang và bị đưa sang Campuchia nhưng may mắn được Cục cảnh sát Hình sự giải cứu.

Ngày 30/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ và lực lượng chức năng Campuchia giải cứu thành công hai thiếu nữ 14 tuổi là Nguyễn và Vũ.

Cục cảnh sát hình sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận 2 nạn nhân. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, gia đình các em trình báo con gái bị lừa đưa sang Campuchia. Xác minh ban đầu, cảnh sát phát hiện hai nạn nhân đang bị nhốt ở ấp Prek Seung, thuộc tỉnh Kandal, Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) ngay sau đó chỉ đạo C02 lập tổ công tác phối hợp đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, cùng chính quyền tỉnh Kandal đã ập vào tầng 4, tòa nhà B5 của Công ty ETH giải cứu 2 thiếu nữ.

Theo lời kể của 2 cô gái, khoảng tháng 6, Nguyễn làm việc tại một quán karaoke ở TP Cần Thơ và quen Hà Thị Trúc Linh (23 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang). Đến đầu tháng 11, Linh nói khu vực gần cửa khẩu Long Bình (An Giang) có công ty may tuyển công nhân với mức lương 20-30 triệu đồng mỗi tháng, rồi rủ Nguyễn và Vũ đến đó làm việc.

Theo hướng dẫn của Linh, hai thiếu nữ đi taxi từ TP Cần Thơ đến khu vực gần núi Bà Chúa Xứ (An Giang), được một người đàn ông che kín mặt đưa bằng thuyền vượt biên sang Campuchia. Từ đây, cả hai được chở bằng xe máy đến Công ty ETH tại tỉnh Kandal gặp Linh, được dắt đi ăn uống, nghỉ ngơi, không nói rõ công việc.

Trong lúc ở đây, Nguyễn nghe Linh nói "sẽ nhận khoảng 60 triệu đồng tiền hoa hồng" cho việc đưa hai em sang Campuchia. Sáng hôm sau, hai thiếu nữ bị đưa đi học gõ máy vi tính để tham gia hoạt động lừa đảo.

Nguyễn và Vũ từ chối làm theo, đòi về Việt Nam thì bị yêu cầu nộp 36 triệu đồng mỗi người mới được thả. Cả hai cầu cứu gia đình.

C02 đang tiếp tục phối hợp Công an TP Cần Thơ xác minh vai trò những người liên quan.

Quốc Thắng