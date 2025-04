30 người liên quan ba vụ án ở tập đoàn Thuận An bị khởi tố

C03 đã khởi tố 30 bị can với cáo buộc liên quan ba vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ở Bắc Giang, TP HCM, Đăk Lăk.

Ngày 4/4, tại họp báo quý Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết như trên.

Trong đó vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, dự kiến hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý 2.

Vụ Đưa nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM và tại tỉnh Đăk Lăk, mỗi vụ khởi tố 4 bị can.

C03 đã thu hồi gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD tại ba vụ án.

Ông Dương Văn Thái khi đương chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh: Gia Chính

Sai phạm tại Tập đoàn Thuận An được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hôm 15/4 khi bắt Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và Phó tổng giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị bắt với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị bắt với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án đang thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo Bộ Công an, từ tháng 12/2014 đến 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành trên cả nước với tổng giá trị 23.000 tỷ đồng. Riêng năm 2022-2023, Thuận An "phát triển nóng", trúng nhiều gói thầu trị giá 18.000 tỷ đồng, trong số này nhiều gói thầu thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau Covid-19. Việc này được cơ quan điều tra cho rằng "là điều rất đặc biệt".

Tại Bắc Giang, doanh nghiệp tham gia liên danh xây dựng cầu Đồng Việt do Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức gần 1.500 tỷ đồng.

Phạm Dự