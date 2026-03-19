Bộ Công an đề xuất định danh chủ quản, siết trách nhiệm hội nhóm mạng xã hội

Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh chủ hội, nhóm, nhằm quy trách nhiệm và chủ động ngăn chặn việc lợi dụng để phạm tội.

Đây là một trong nhiều nội dung Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; trong đó đưa ra các quy định nhằm quản lý hội, nhóm trên không gian mạng.

Định danh chủ hội nhóm

Tại Điều 7 dự thảo, Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội, nhóm theo quy định. Quy định này nhằm minh bạch danh tính người quản lý các cộng đồng trực tuyến.

Các nhà cung cấp dịch vụ đồng thời phải thiết lập cơ chế quản lý, giám sát nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hội, nhóm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp kỹ thuật để phát hiện, cảnh báo và xử lý các nhóm có dấu hiệu vi phạm.

Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, nhà cung cấp phải cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến các hội, nhóm. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế, giải pháp kỹ thuật để phối hợp với cơ quan chuyên trách trong việc rà soát, phát hiện tài khoản, bài viết vi phạm.

Thời gian phối hợp xử lý tố giác được quy định không quá 24 giờ đối với yêu cầu thông thường và không quá 3 giờ với trường hợp khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia hoặc tính mạng con người.

Công an làm việc với người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc từ các fanpage chống phá Nhà nước, hồi tháng 1. Ảnh: Công an cung cấp

Trách nhiệm của chủ quản và người kiểm duyệt

Dự thảo xác định chủ quản và người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của nhóm do mình quản lý, có nghĩa vụ tổ chức, điều hành nhóm tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ nhóm phải xây dựng nội quy phù hợp với pháp luật, điều khoản dịch vụ và thuần phong mỹ tục; kiểm soát thành viên, nội dung đăng tải; kịp thời loại bỏ nội dung vi phạm.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, chủ nhóm có trách nhiệm phản ánh, tố giác tới nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Người tham gia không được đứng ngoài cuộc

Người tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng cũng được quy định trách nhiệm. Mỗi cá nhân khi tham gia phải tuân thủ pháp luật, nội quy của nhóm và điều khoản sử dụng dịch vụ.

Người dùng không được đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung vi phạm pháp luật trong các hội, nhóm; được khuyến khích phản ánh, tố giác hành vi sai phạm tới chủ nhóm hoặc cơ quan chức năng.

Khi có yêu cầu, người tham gia có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan để phục vụ xác minh, xử lý.

Dự thảo cho rằng, việc quản lý hội, nhóm trên không gian mạng phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ Công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao là nhóm hành vi nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện thông qua môi trường mạng và các phương tiện công nghệ, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Dự thảo lần này gồm nhiều chương, điều, quy định toàn diện về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài quản lý hội, nhóm, văn bản còn đề xuất biện pháp thu thập, cung cấp dữ liệu điện tử; phong tỏa, tạm dừng giao dịch; quản lý tài khoản, tài sản số; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Mục tiêu là tăng hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Quốc Thắng