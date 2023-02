Khi sĩ quan xuất trình thẻ an ninh trên không, hành khách trên máy bay đang bay phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu.

Ngày 2/2, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến trong hai tháng về dự thảo Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ an ninh trên không.

Theo dự thảo, thẻ an ninh trên không, kích thước tương đương căn cước công dân gắn chip, được cấp cho sĩ quan an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên máy bay của các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Thẻ có thời hạn 5 năm, chỉ sử dụng trên tàu bay đang bay.

Khi sĩ quan xuất trình thẻ, hành khách có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu. Chỉ huy tàu bay và các thành viên tổ bay phải phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan làm nhiệm vụ.

Mẫu thẻ An ninh trên không có tông màu xanh da trời. Ảnh: Bộ Công an

Đề xuất cấp thẻ an ninh trên không ra đời trong bối cảnh năm 2021 lần đầu tiên Phòng An ninh trên không trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) được thành lập.

Lực lượng an ninh trên không sẽ nắm bắt các tình hình liên quan an ninh hàng không, thu thập, dự báo tình hình liên quan đến âm mưu, thủ đoạn đe dọa an ninh trên các chuyến bay hoặc hành vi khủng bố. Khi có thông tin, phòng sẽ quyết định bố trí lực lượng an ninh trên các chuyến bay.

Lực lượng này còn có nhiệm vụ phối hợp với tổ bay xử lý tình huống can thiệp bất hợp pháp hoặc độc lập xử lý tình huống bất ngờ đe dọa đến an ninh trên máy bay đang di chuyển. Khi đó, lực lượng an ninh được phép dùng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực hoặc phương tiện kỹ thuật để vô hiệu hóa hành vi tấn công trên máy bay.

Trường hợp đặc biệt, lực lượng an ninh trên không sẽ báo cáo Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất Cục Hàng không Việt Nam tạm hoãn các chuyến bay có nguy cơ xảy ra khủng bố hoặc hành vi đe dọa khác.

Phạm Dự