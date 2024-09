Bộ Công an đề nghị tổng rà soát cơ sở bảo trợ trẻ em

Sau vụ bạo hành trẻ tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, Bộ Công an đề nghị Sở Lao động của 63 tỉnh, thành rà soát cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trong và ngoài công lập.

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 8. Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân lo lắng khi tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương như Gia Lai, Hưng Yên, Phú Thọ. Đặc biệt, vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, quận 12, TP HCM gây dư luận phẫn nộ.

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi này, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án liên quan. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

"Xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật", Ban Dân nguyện đề nghị.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng nói sau khi nhận được tin báo về vụ việc Mái ấm Hoa Hồng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP HCM, Công an quận 12 khẩn trương điều tra và sẽ thông tin cho dư luận ngay khi có kết luận.

Cùng với đó, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo công an 63 tỉnh, thành đề nghị sở lao động các địa phương khẩn trương rà soát, nắm tình hình hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em, kể cả công lập và ngoài công lập; đặc biệt là cơ sở trông giữ trẻ em từ thiện, tự phát.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an địa phương thực hiện nghiêm xử lý tin báo tố giác tội phạm liên quan các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. "Chú trọng các nguồn tin báo tố giác tội phạm từ các cơ quan báo chí, người dân, cơ quan tổ chức để xác minh, điều tra kịp thời", ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, 8 tháng năm 2024, công an cả nước đã điều tra, khởi tố gần 1.200 vụ với hơn 1.400 bị can liên quan xâm hại, bạo hành trẻ em. Số cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập đã được cấp phép trên toàn quốc do các địa phương báo cáo là 425. Tuy nhiên, số liệu này còn rất ít so với thực tế.

Nhiều cơ sở tự phát, từ thiện, tôn giáo tự nhận nuôi dưỡng trẻ em theo diện từ thiện chưa được cấp phép, địa phương chưa nắm được, đồng thời cũng chưa có cơ chế kiểm soát, kiểm tra. "Đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng bộ, ngành, địa phương tổng điều tra toàn quốc, để nắm và kiểm soát, ngừa hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em", ông Lê Quốc Hùng nêu.

Phân tích thêm về các vụ việc này, Thứ trưởng Hùng cho biết thực trạng báo động là tới 60% các vụ bạo hành, xâm hại do chính người thân, người quen trong gia đình hoặc có mối quan hệ, mâu thuẫn cá nhân gây ra.

Gần đây, các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng trong các gia đình bố mẹ ly hôn, ly thân, tái hôn, hoặc gia đình trong thời gian dài không có bố mẹ chăm sóc, gửi cho người thân, người quen. Các địa phương xảy ra nhiều như Hà Nội, Thái Bình, TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đăk Lăk.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay, Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) đã có cuộc giám sát tối cao về tình hình xâm hại trẻ em và có nghị quyết rất chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, những vụ bạo hành trẻ em vẫn xảy ra khiến dư luận quan tâm, lo lắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hóa - Giáo dục giám sát lại nghị quyết của Quốc hội về vấn đề xâm hại trẻ em, để báo cáo Quốc hội.

Mái ấm Hoa Hồng được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Tuy nhiên, nhân viên tại đây thường xuyên bạo hành các bé với các hành vi như xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp...

Hai ngày trước, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền bị cảnh sát bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, những phụ nữ này thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ mồ côi đã nhiều lần đánh để "các cháu sợ, không quấy phá".

Sơn Hà