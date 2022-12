Bộ Công an: Xử lý tiêu cực đăng kiểm để 'cảnh tỉnh cả lĩnh vực'

Bộ Công an đánh giá Công an TP HCM lập "chiến công xuất sắc" khi làm rõ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm, vận dụng hiệu quả phương châm "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Trong thư khen Công an TP HCM, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an, đã đề nghị Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng những vụ án tiêu cực trong đăng kiểm.

Một tháng qua, cảnh sát đã điều tra 5 chuyên án tại một số trung tâm đăng kiểm ở TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Bộ Công an đánh giá, từ đây công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đã "được tăng cường".

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Công an TP HCM được uỷ quyền điều tra các sai phạm liên quan đến đăng kiểm. Trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề này cũng nằm trong phạm vi cần xem xét.

Cảnh sát khám xét ở Cục đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Thu Quỳnh

Sai phạm của các trung tâm đăng kiểm bị bại lộ sau khi Cảnh sát giao thông TP HCM phát hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải... vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an TP HCM vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã nhận tiền "lót tay" để bỏ qua vi phạm cho khoảng 70.000 ôtô khi đăng kiểm. Cụ thể, giám đốc trung tâm đã chỉ đạo phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công; cho thuê phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Cơ quan điều tra khám xét trung tâm đăng kiểm ở Củ Chi, TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an TP HCM đã khởi tố 43 người liên quan, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm để làm rõ các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây.

Ngày 28/12, Công an TP HCM phối hợp Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Phạm Dự