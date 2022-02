Bộ Công an đề nghị chưa thay đổi quy định cấp bằng lái xe

Bộ Công an đề nghị chưa thay đổi cơ quan quản lý về đào tạo, cấp giấy phép lái xe dù Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chuyển giao.

Thông tin được Bộ trưởng Công an báo cáo Chính phủ liên quan dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là luật mới, tách từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Bộ Công an đề xuất, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ không quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe như trước đó đã trình Quốc hội khóa XIV, thay vào đó để Chính phủ phân công.

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế phối hợp theo hướng để Bộ Công an tham gia giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo Văn phòng Chính phủ, từ tháng 1 đến nay Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học. Các buổi này xoay quanh các vấn đề có nhiều tranh cãi như thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe .

Do thời gian ngắn, việc lấy ý kiến những trường hợp chịu tác động trực tiếp và các địa phương còn hạn chế. "Dù Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ ngành đã thống nhất chuyển giao, nhưng trong bối cảnh chưa có sự thống nhất, đồng thuận cao, Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ hơn", báo cáo Văn phòng Chính phủ nêu.

Văn phòng Chính phủ đánh giá, đến nay các vướng mắc liên quan hai dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ đã cơ bản được giải quyết, đạt được sự đồng thuận cao giữa các bộ, ngành liên quan.

Liên quan vấn đề này, một số đơn vị cho rằng thời gian qua, ngành giao thông đã quản lý tốt công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Các trung tâm sát hạch được hiện đại hóa, tăng chất lượng giám sát. Nhiều nước trên thế giới công nhận giấy phép lái xe của Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho rằng hầu hết việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở các nước trên thế giới do cơ quan dân sự quản lý. Ngành giao thông đã hình thành hệ thống quản lý sát hạch, cơ sở dữ liệu cấp giấy phép lái xe, giờ chuyển sáng ngành công an có thể phải đầu tư mới, tốn kém ngân sách.

Đại diện một số địa phương như Thanh Hóa, Khánh Hòa cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh này không đồng tình tách hai luật, bởi các cơ quan chưa làm rõ cơ sở thực hiện.

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Cùng với đó là dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo. Tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, 63,79% đại biểu không đồng ý tách thành 2 luật; 66,74% đại biểu không đồng ý thay đổi thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Văn phòng Chính phủ sau đó đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, có phương án tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về các nội dung trên.

