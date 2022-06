Bộ Công an đầu tư 3.400 tỷ đồng cho công an xã

Thực hiện xây dựng Công an xã chính quy, Bộ Công an đã đầu tư 3.400 tỷ đồng cho công an các xã, thị trấn, còn uỷ ban các cấp bố trí quỹ đất xây trụ sở.

Thông tin được nêu trong hội nghị sơ kết về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Bộ Công an tổ chức, chiều 3/6.

Theo báo cáo, công an 63 tỉnh, thành phố đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tại 100 % xã, thị trấn trên toàn quốc. Việc này được đánh giá hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với quy định. Trong đó, hơn 8.200 Trưởng công an xã tham gia Ban chấp hành Đảng uỷ xã.

Cơ sở làm việc của công an xã còn nhiều khó khăn nhưng cũng "có chuyển biến tích cực". Tính đến tháng 5/2022, Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho Công an xã, thị trấn trên toàn quốc. UBND các cấp thì bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc với tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng.

Bộ trưởng Công an Tô Tâm trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Bộ Công an

Công an chính quy khi được điều động về địa phương sẽ làm việc với phương châm "Công an tìm đến dân", "gần dân, hiểu dân". Hơn nữa, tình hình an ninh trật tự cũng được cải thiện khi từ 2018 đến nay, công an xã đã tiếp nhận 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác 6.000 vụ, phối hợp giải quyết 7.000 vụ,...

Từ năm 2018, Bộ Công an thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về các xã, thị trấn để "gần dân" và chủ động ngăn ngừa sớm tội phạm.

Phạm Dự