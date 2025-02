Bộ Công an đảm nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1/3

Hà NộiBộ Công an sẽ tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp, bắt đầu thực hiện từ 1/3.

Sáng 27/2, Bộ Tư pháp tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp sang Bộ Công an. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an để hướng dẫn, giới thiệu về phần mềm quản lý lý lịch tư pháp.

Theo lãnh đạo Bộ Công an và Tư pháp, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị gián đoạn và sẽ phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng, lợi ích của cơ quan, tổ chức và người dân.

Các địa phương chuyển thẩm quyền tạo lập, khai thác, sử dụng, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang công an các tỉnh. Việc điều chỉnh nội dung công bố thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp sang cổng thông tin Công an cấp tỉnh cũng sẽ được thực hiện để người dân tiện theo dõi, thực hiện đúng chỗ, đúng quy trình.

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Người dân làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: Hải Thư

Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực từ tháng 7/2010 đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng. Lý lịch tư pháp còn là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhân sự, quản lý xã hội. Qua nhiều năm, hơn 8 triệu Phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Ngoài lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Công an đang dần tiếp nhận để đưa vào thực hiện từ 1/3 các nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành như: bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Phạm Dự