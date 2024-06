Bộ Công an đã bắt 15 cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Đồng Nai15 cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị cáo buộc đưa, nhận và môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần.

Ngày 27/6, Bộ Công an cho biết hôm 13 và 14/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương bắt 15 cán bộ thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số các bị can có bác sĩ Lê Văn Hùng, Viện trưởng; bác sĩ Nguyễn Thành Công, Viện phó.

Những người này bị cáo buộc Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho người phạm tội hoặc bị kết án tù, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã gửi thư khen C02, đánh giá đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay. Chuyên án này góp phần làm giảm các vụ án, vụ việc bị tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, trì hoãn thi hành án tù liên quan đến công tác giám định tâm thần. Ông Quang cũng yêu cầu sớm mở rộng điều tra vụ án.

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, ngày 14/6. Ảnh: Phước Tuấn

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 2015 trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Viện có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần; quản lý, điều trị người rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng.

Trước việc hàng loạt cán bộ bị bắt, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã gửi công văn cho Bộ Y tế, xin ý kiến chỉ đạo để có phương án ổn định nhân lực công tác do bị thiếu.

Viết Tuân