Bộ Công an có hai thứ trưởng mới

Hà NộiTrung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Công an.

Sáng 17/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng cho trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, 52 tuổi, từng làm Phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Năm 2021, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Hai năm sau, ông làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, 51 tuổi, từng làm Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 2/2022, ông Tùng được Bộ Công an điều động giữ chức Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Công an với trung tướng Phạm Thế Tùng (bìa trái) và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, sáng 17/7. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đánh giá ông Tùng và Lâm đều trưởng thành từ công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu; từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại công an địa phương cũng như đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Dù ở vị trí nào, hai ông "luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thể hiện là người cán bộ trung thành, tận tụy, là người lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu, quyết đoán trong công tác, chiến đấu", trung tướng Lương Tam Quang đánh giá.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng, gồm: thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến, trung tướng Nguyễn Văn Long, trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Viết Tuân