Bộ Công an chi viện nhân viên y tế cho TP HCM

87 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật thuộc các bệnh viện của Bộ Công an đã lên đường chi viện cho TP HCM và Bình Dương chống dịch.

Sáng 5/7, Bộ Công an đã công bố quyết định cử cán bộ, chiến sĩ y tế thuộc các Bệnh viện 199, 19-8 và Y học cổ truyền; hai bệnh viện công an ở Thanh Hoá, Nghệ An đến làm nhiệm vụ ở TP HCM và Bình Dương. Trong đó Bệnh viện 199 (đóng tại Đà Nẵng) là nòng cốt với 53 người.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện 199 nhận nhiệm vụ chi viện cho miền Nam chống dịch. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tại lễ xuất quân ở Bệnh viện 199, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an, nói dịch Covid-19 cơ bản đã ổn ở các tỉnh phía Bắc, nhưng đang hết sức phức tạp ở phía Nam nên cần sự chung tay của y bác sĩ công an.

Trong đợt dịch ở Bắc Giang, Bộ Công an cũng điều động lực lượng y tế đi hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên theo tướng Sơn, nhiệm vụ lần này có thay đổi, vì trong số những người mắc Covid-19 cần chăm sóc, phần nhiều là các đồng đội và có thể là phạm nhân, bị can đang bị giam giữ.

Các đồng đội chia tay nhau lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Khi chăm sóc cho các phạm nhân thì ngoài việc chuyên môn, người thầy thuốc công an nhân dân cũng cần sự ứng xử nhân văn, dù những người này đang bị hạn chế một số quyền công dân", tướng Sơn nói.

Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199, cho biết các cán bộ, chiến sĩ y tế chi viện lần này thành phần chủ lực là đội ngũ xét nghiệm, hồi sức,... có kinh nghiệm chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng thời gian qua. Các thành viên trong đoàn đã được tiêm vaccine mũi 1, ngoài ra 7% đã được tiêm mũi 2.

Đại uý Trần Thị Thuỷ, tiễn chồng Nguyễn Minh Hải lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo kế hoạch, 13h chiều nay đoàn sẽ di chuyển bằng máy bay, đến 15h có mặt ở TP HCM và nhận nhiệm vụ đến các cơ sở đang chăm sóc, điều trị cho người bệnh. "Chúng tôi xin hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ", trung tá, bác sĩ CK2 Trương Xuân Hùng, trưởng đoàn chi viện của Bệnh viện 199, nói.

Nguyễn Đông