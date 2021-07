Bộ Công an: 'Chấm dứt hộ khẩu giấy vào cuối năm 2022'

Công Trình, 37 tuổi, Hòa Bình

Mục tiêu của Bộ Công an là hoàn thành cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân mới trước ngày 1/7/2021. Vậy đến thời điểm này số lượng đã đạt được là bao nhiêu? Dự kiến bao giờ thì 100% công dân Việt Nam thuộc diện cấp Căn cước công dân sẽ được cấp mới?

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên: :

Mục tiêu ban đầu đến ngày 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân nhưng do dịch bệnh ảnh hưởng đến việc sản xuất chip trên thế giới. Số lượng nhập về không đủ để làm thẻ kịp tiến độ. Đến thời điểm này, Bộ Công an đã in trả 20 triệu thẻ căn cước, phấn đấu đến tháng 11 sẽ trả toàn bộ thẻ.