Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dịp Tết 2026

Lợi dụng nhu cầu nghỉ dưỡng tăng cao dịp Tết Bính Ngọ, kẻ gian lập các trang giả mạo, rao bán tour "thanh lý" giá rẻ hoặc gửi mã độc qua email để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/1, Bộ Công an cho biết tình trạng lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng trước và trong kỳ nghỉ Tết, khi nhu cầu nghỉ dưỡng, đặt phòng, mua tour bùng nổ.

Theo nhà chức trách, thủ đoạn phổ biến là lập website, tài khoản mạng xã hội giả mạo các khách sạn, resort, công ty du lịch uy tín, thậm chí mua tích xanh để tạo lòng tin. Các trang này đăng giá rẻ hoặc bằng giá niêm yết, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi nhanh chóng cắt liên lạc.

Trang web giả mạo. Ảnh: Bộ Công an

Một chiêu khác là giả làm khách du lịch cần "thanh lý tour gấp" với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Để dụ nạn nhân, kẻ gian đưa ra hóa đơn, hình ảnh, phản hồi giả.

Ban đầu, chúng giao dịch số tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó chiếm đoạt khoản lớn và biến mất.

Một số dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, tội phạm còn nhắm vào các cơ sở lưu trú bằng cách gửi email giả danh các nền tảng đặt phòng. Nội dung thường yêu cầu xác nhận thanh toán, cập nhật thông tin hoặc hủy phòng, kèm đường link chứa mã độc. Khi truy cập, thiết bị có thể bị chiếm quyền kiểm soát, mất dữ liệu hoặc bị rút tiền trong tài khoản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân và chủ cơ sở kinh doanh cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên doanh nghiệp lữ hành uy tín, được cấp phép. Người dùng tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP cho người khác.

Trang có dấu hiệu lừa đảo khi có lịch sử đổi tên thường xuyên. Ảnh: Bộ Công an

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc trở thành nạn nhân, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Nhật Vy