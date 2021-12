Bộ Công an bắt băng giang hồ ở Sài Gòn

Hàng trăm cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cảnh sát các tỉnh thành đồng loạt khám xét 14 địa điểm của băng nhóm hoạt động xã hội đen, thu nhiều súng đạn.

Ngày 21/12, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bắt 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ do Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu, điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tổ chức đánh bạc.

Động thái này được đưa ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

Nguyễn Văn Điền - nghi can cầm đầu, lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, C02 phát hiện băng nhóm của Điền hoạt động theo kiểu xã hội đen, trang bị súng đạn, có dấu hiệu tranh giành địa bàn tại TP HCM và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu... Ngoài ra, từ đầu năm 2020, Điền chỉ đạo nhiều đàn em giang hồ cộm cán tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng nhiều hình thức.

Sau thời gian đeo bám, chiều hôm qua, Ban chuyên án huy động gần trăm cảnh sát hình sự phối hợp Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt tấn công các địa điểm. Ngoài Điền và 15 đàn em bị bắt, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, nhiều ôtô và các đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động phạm pháp của nhóm này.

"Các tài liệu cho thấy tổng số tiền nhóm này đánh bạc giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng", cán bộ điều tra cho biết.

Một trong các đàn em của Điền. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng