Bộ Công an bắt băng cướp gây án bằng súng ở nhiều tỉnh thành

TP HCMNguyễn Quốc Bảo Tâm, 25 tuổi, gửi "xế độ" về các tỉnh miền Tây, sau đó cùng đồng phạm đến lấy sử dụng đi cướp giật rồi chạy về Sài Gòn sinh sống.

Băng cướp miền Tây Băng cướp lúc bị bắt cùng tang vật. Video: Nhật Vy

Ngày 22/8, Tâm cùng 4 người bị Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an Sóc Trăng, Cần Thơ... bắt về hành vi Cướp giật tài sản. Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm khác của các nghi can này.

Nguyễn Quốc Bảo Tâm lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, nhiều phụ nữ ở TP HCM và các tỉnh Tây Nam bộ liên tiếp bị nhóm thanh niên ép ngã xe, cướp giật dây chuyền vàng hoặc túi xách. Một số nạn nhân vừa mất tài sản vừa bị thương nghiêm trọng. Sự việc khiến người dân hoang mang, bức xúc.

Công an tỉnh Sóc Trăng xác lập chuyên án để triệt phá, song địa bàn hoạt động của băng cướp này rất rộng nên đề nghị C02 hỗ trợ. Đại tá Phan Mạnh Trường, Cục phó C02, chỉ đạo Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông (Phòng 3) phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) và một số công an địa phương theo dõi.

Giữa tháng 8, sau thời gian mật phục, trinh sát C02 phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ đã bắt quả tang nhiều thành viên băng cướp (do Nguyễn Quốc Bảo Tâm cầm đầu) khi chúng gây án; thu giữ tang vật là súng Rulô, nhiều viên đạn, 4 dây chuyền trọng lượng lớn, nhiều xe máy...

Cơ quan điều tra xác định, nhóm Tâm đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Chúng sử dụng xe "độ", gắn biển số giả để người dân không truy đuổi kịp và cảnh sát không nhận diện được chủ xe. Trong đó, Tâm có nhiệm vụ "cầm tài", đàn em ngồi sau giật tài sản, còn các đồng phạm khác sẽ cản đường nếu bị truy đuổi.

Tang vật cảnh sát thu. Ảnh: Nhật Vy

Tâm và đồng phạm khai chủ yếu sinh sống tại Sài Gòn. Khi về các tỉnh thành gây án sẽ gửi "xế độ" lên xe khách đưa đến đó trước, chúng đón xe qua sau. Việc này là để che giấu tung tích, tránh sự chú ý hoặc bị camera an ninh ghi hình.

Bước đầu, Tâm thừa nhận từ tháng 3 đến nay đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản ở TP HCM, Sóc Trăng (18 vụ); Cần Thơ (7 vụ)... với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Quốc Thắng