Bố chồng từ mặt con cháu khi biết con tôi bị đột biến gen

Con tôi từ lúc mới sinh ra đã bị viêm da cơ địa rồi đến động kinh. Vợ chồng tôi đi khắp nơi hy vọng cứu chữa cho bé nhưng số phận thật nghiệt ngã, con tôi bị đột biến gen STXBP1 gây động kinh kháng thuốc kèm tăng động và chậm phát triển trí tuệ. Vợ chồng tôi suy sụp lắm, ngày báo tin cho ông nội, ông bảo tin lời mấy bác sĩ vớ vẩn làm gì, trong khi ông cũng là một bác sĩ, xét nghiệm gen thì 99% là chuẩn, sao mà sai được. Không hiểu vì điều gì mà ông từ mặt luôn con cháu, điện thoại và nhắn tin ông đều không trả lời.

Có phải do ông sợ chúng tôi lấy cớ này để bòn rút tiền của ông hay ông thương cháu, không chấp nhận sự thật này? Có cách gì để chữa được cái này cho con tôi không mọi người? Cấy tế bào gốc thì chi phí quá cao, lại không hiệu quả mấy. Có phải do tôi tạo nghiệp gì mà giờ con tôi lại mang đột biến ngẫu nhiên này, tôi thật sự bất lực mọi người ạ. Bé còn quá nhỏ để theo chế độ ăn keto, cứ mỗi lần con sốt lại bị co giật, thật sự tôi rất ám ảnh. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoài Ân