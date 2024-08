Bộ Chính trị khiển trách Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang hai nhiệm kỳ

Ngày 9/8, Bộ Chính trị khiển trách Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 không ban hành quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBDN tỉnh, vi phạm quy chế làm việc; cho chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về sử dụng đất có nội dung vi phạm pháp luật về đất đai.



Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Hậu quả, Ban cán sự đảng UBND tỉnh không họp bàn, thảo luận và quyết nghị; không báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác 15 dự án khoáng sản cát và quản lý, sử dụng đất với 197 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản cát, trong quản lý, sử dụng đất, nguy cơ thất thu, thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Bộ Chính trị xác định Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang hai nhiệm kỳ nói trên đã để nhiều tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị xử lý kỷ luật liên quan đến dự án, gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện; xảy ra trong vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản cát, nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị xử lý kỷ luật, hình sự.



Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.