Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với 67 Đảng bộ

Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, tính đến 27/9.

Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng chiều 27/9 cho biết, công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và cơ quan liên quan được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Từ 21/9 đến 27/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và làm việc theo nhóm với 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương. Nhóm 1 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, làm việc với Đảng bộ các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị. Nhóm 2 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, làm việc với Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn. Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ cũng được góp ý.

Với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Riêng phương án nhân sự của cấp uỷ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng, nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ Công an Trung ương đã xác định rõ vai trò và trách nhiệm, phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hoá đã tạo bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ ý kiến kết luận của người chủ trì Hội nghị và ý kiến đóng góp khác, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong tuần qua, 10 Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Khởi đầu là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam khai mạc ngày 21/9. Sau đó, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh đã được tổ chức thành công, bầu nhân sự quan trọng như Bí thư, Phó bí thư, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Hoàng Thùy