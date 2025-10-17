Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải làm Bí thư Cà Mau

Ông Nguyễn Hồ Hải, 48 tuổi, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 theo sự phan công của Bộ Chính trị.

Quyết định nhân sự được công bố tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng 17/10.

Ông Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, sáng 17/10. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội

Ông Hải quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (nay là xã Củ Chi), TP HCM, là tiến sĩ quản trị kinh doanh; thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế.

Ông từng giữ các chức vụ ở TP HCM như Bí thư Quận ủy quận 8 và quận 3; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Phó bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Chín tháng trước, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư tỉnh Cà Mau và giữ nhiệm vụ đó cho đến nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới gồm 56 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 19 người. Các Phó bí thư gồm: ông Phạm Thành Ngại (Chủ tịch UBND tỉnh), Huỳnh Quốc Việt (Phó bí thư thường trực), Hồ Thanh Thủy, Phạm Văn Thiều (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Cà Mau là thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Sau hợp nhất với Bạc Liêu, tỉnh có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người. Với vị trí ba mặt giáp biển, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản.

Nhiệm kỳ 2026-2030, Cà Mau đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

