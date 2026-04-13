Bộ Chính trị chỉ định nhân sự các đảng ủy trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị trao quyết định chỉ định nhân sự Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và một số đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị trao các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự Bí thư, Phó bí thư Quân ủy Trung ương; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và một số đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được phân công giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục giữ chức Phó bí thư.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, tiếp tục giữ chức Bí thư. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, giữ chức Phó bí thư.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp tục được phân công giữ chức Bí thư. Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thường trực. Ba Phó bí thư gồm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, ông Đỗ Việt Hà, ông Nguyễn Quang Trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục giữ chức Bí thư. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thường trực. Các Phó bí thư gồm ông Nguyễn Thái Học và ông Ngô Văn Cương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Dangcongsan.vn

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc trao quyết định thể hiện sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng đối với các tập thể, cá nhân được phân công đảm nhiệm các lĩnh vực quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đảng ủy giữ vai trò tham mưu chiến lược của Trung ương về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và định hướng lớn của hệ thống chính trị; đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững quốc phòng, an ninh, không để đất nước bị động, bất ngờ.

Ông yêu cầu mỗi cán bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tiễn, rõ trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá khách quan, bố trí đúng người, đúng việc; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thay mặt các đảng ủy nhận quyết định, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; cam kết giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Ông cho biết sẽ tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sơn Hà