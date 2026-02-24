Bố chì chiết tôi trước mặt họ hàng chỉ vì mâu thuẫn với con gái của vợ hai

Mình cố bỏ qua sự vô trách nhiệm trong quá khứ của bố, tự lăn lộn để có ngày hôm nay, vậy mà chỉ nhận lại chỉ sự cay nghiệt.

Kỳ nghỉ Tết của mọi người thế nào? Mình vừa kết thúc kỳ nghỉ tết và quay lại Hà Nội làm việc, mang theo sau lưng một trận mắng nhiếc nặng nề từ chính bố ruột. Mình 27 tuổi. Bố mẹ ly hôn khi mình mới 8 tuổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, mẹ chuyển đến một tỉnh xa, rồi bố mẹ đều có gia đình riêng.

Từ đó, mình chủ yếu sống với bà nội, vừa phụ giúp ông bà, vừa tránh sống chung với vợ hai của bố. Bà ấy có một con gái riêng hơn mình 4 tuổi; những năm tháng lớn lên của mình gắn với không ít lần bị bắt nạt, chì chiết và cãi vã. Bà ấy và con gái thường xuyên giấu đồ ăn, căng dây chia giường, chia từng ngăn tủ với mình. Chị gái mình nghỉ học ngay sau khi hết cấp hai vì bố nói không lo nổi. Còn mình, nhờ học lực tốt nên được nhiều người thương và giúp đỡ. Từ năm 8 tuổi đến hết lớp 12, mẹ ruột đều đặn gửi tiền học, quần áo và đồ dùng cá nhân về cho mình. Mẹ hỗ trợ đến hết năm hai đại học, sau đó mình tự đi làm thêm để đóng học phí.

Từ ngày bố mẹ ly hôn, bố gần như không chu cấp gì ngoài việc đưa gạo cho bà để mình có cái ăn. Khi mình đi đại học, bố hỗ trợ tổng cộng vài triệu đồng. Có thời gian mình rất tủi thân, nghĩ rằng bố không thương mình mà chỉ lo cho gia đình mới. Lớn hơn, thấy bố cai rượu, mình dần mở lòng, tâm sự nhiều hơn và từng coi bố là điểm tựa tinh thần. Chật vật mãi mình mới có công việc ổn định. Đi làm rồi, mình luôn cố gắng lo lắng cho bố, cho bà nội, cho em trai cùng cha khác mẹ.

Em trai cùng cha khác mẹ dù còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, mình thường xuyên đón em xuống ở cùng và đưa em đi chơi, lo cho em nhiều thứ. Có gì ngon, đẹp, mình cũng muốn mua về cho gia đình, từ quần áo, đồ ăn, đến điện thoại, máy tính. Mình nghĩ, dù quá khứ thế nào thì họ vẫn là máu mủ của mình. Thế nhưng sống với bà nội chưa bao giờ dễ dàng. Dù mình phụ giúp và lo toan nhiều năm, bà vẫn thường xuyên chửi mắng, lôi việc bố mẹ ly hôn ra để xúc phạm mình, ngăn mình không được liên lạc với mẹ, thậm chí đuổi mình "đi theo mẹ". Vì bà không hợp tính với các con khác, nên dù tuổi cao bà vẫn sống một mình, do vậy mình tự nhủ đã lớn thì vẫn phải về với bà cho bà đỡ cô đơn.

Vợ hai của bố trước kia khá cay nghiệt, sau này cũng dịu lại nên mình luôn cư xử nhẹ nhàng. Con gái riêng của bà ấy, dù bao năm trôi qua vẫn giữ thái độ khó chịu mỗi khi gặp mình. Về vai vế trong họ hàng, cô ấy phải gọi mình là chị, nhưng mỗi lần về ăn tết ở nhà mình đều không chào hỏi, không mời cơm, coi như không tồn tại. Mình chọn im lặng, vẫn cư xử bình thường với chồng con cô ấy. Bố lại rất quý cô ấy, do cô ấy có nhiều đất bố đẻ đã khuất để lại. Sau khi lấy chồng cô ấy bán được nhiều và có vốn, thỉnh thoảng mua sắm một vài món đồ về nhà nên bố mình rất quý.

Tết vừa rồi, bố làm cỗ lớn hóa vàng, mời họ hàng bên ngoại của vợ hai đến đông, vì cảm thấy không thoải mái nên mình không về ăn. Sáng hôm sau, trước mặt đông đủ cô chú, bố sang nhà bà nội và mắng chửi mình nặng nề. Bố nói mình đi học cao rồi coi thường bố, hơn thua với "con riêng", hỗn láo, mất dạy; những chuyện riêng tư cũng bị lôi ra để chì chiết. Bố ném trả chiếc điện thoại mình mua và cả số tiền mình biếu. Mình chỉ hỏi con đã làm gì sai, nhưng càng nói bố càng giận dữ. Mình đứng đó, nước mắt không ngừng rơi. Trước khi bỏ đi, bố còn nói nếu vậy thì sau này cứ theo mẹ mà ăn tết, không cần về nữa.

Mình thực sự tổn thương. Mình đã cố gắng bỏ qua sự vô trách nhiệm trong quá khứ của bố, tự lăn lộn để có ngày hôm nay, có đồng lương để lo cho bố và bà. Thứ mình nhận lại chỉ là những lời cay nghiệt. Vật chất mình chưa từng được nhận, đến cả sự tôn trọng về tinh thần cũng không có. Mình từng nghĩ, họ sống tằn tiện, không dám ăn dám mặc, mình phải thương và báo hiếu nhiều hơn. Đến hôm nay, mình thấy mệt mỏi quá rồi, cảm giác như không bằng một người dưng với bố. Bố sẵn sàng làm tổn thương con gái ruột trước mặt bao người.

Mình không biết phải sống thế nào cho vừa lòng bố nữa. Có lẽ mình sẽ dừng việc chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng, rất lâu nữa mới trở về quê. Không biết có ai từng ở trong hoàn cảnh giống mình không?

Hà Phương