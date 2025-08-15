Con bò khoảng 100 kg lạc đàn, chạy vào đường hầm sông Sài Gòn làm cản trở giao thông, lực lượng quản lý hầm đã bắt giữ để đảm bảo an toàn, trưa 15/8.

Khoảng 11h, nhiều tài xế lái ôtô vào hầm sông Sài Gòn hướng từ TP Thủ Đức cũ về trung tâm TP HCM bất ngờ thấy con bò nặng khoảng 100 kg chạy vào bên trong. Các xe sau đó đã chạy chậm để tránh va chạm. Con bò chạy tới giữa hầm bị nhân viên quản lý đường hầm chặn bắt giữ.

Bò chạy vào đường hầm sông Sài Gòn Thời điểm bò chạy vào hầm sông Sài Gòn. Video: Người dân cung cấp

Đại diện Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết trước đó, lực lượng quản lý đường hầm thấy đàn bò khoảng chục con không có người trông coi, đứng gần lối vào hầm. Các nhân viên đã tìm cách đàn lùa bò đi nơi khác, tránh để con vật tràn ra đường. Một con trong số đó đã chạy toán loạn, hướng vào bên trong hầm. Các nhân viên sau đó đã đuổi theo bắt giữ giao cho chủ bò.

Theo đại diện trung tâm, hai bên đường gần lối vào hầm ở TP Thủ Đức cũ có nhiều khu đất trống nên người dân thường dẫn bò ra ăn cỏ nhưng không theo dõi cẩn thận, để bò đi ra đường, tiềm ẩn nguy hiểm. "Đơn vị đã ghi nhận sự việc để chính quyền địa phương xử phạt chủ đàn bò, tránh tình trạng này lặp lại", đại diện trung tâm nói, cho hay công trình cấm con vật đi vào.

Nhân viên hầm sông Sài Gòn chặn bắt bò để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Bằng

Hầm sông Sài Gòn (tên gọi khác là hầm Thủ Thiêm) là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất của dự án xây dựng đại lộ Đông Tây (nay là Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ). Công trình dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe.

Nghị định 123/2021 quy định phạt cảnh cáo hoặc tiền từ 300.000-500.000 đồng đối với hành vi thả rông vật nuôi trong thành phố, nơi công cộng.

Hồ Đinh - Gia Minh