Bộ cấu hình PC Gaming tầm giá 40 triệu đồng

Người dùng có thể sử dụng CPU Core I của Intel và Ryzen từ AMD, thêm một số linh kiện hỗ trợ cho PC Gaming.

Các chuyên gia từ Kênh Tin Học tư vấn ba cấu hình trong tầm giá 40 triệu đồng cho các game thủ có thể tự "build" (tự ráp). Trong đó, chủ yếu tập trung vào các thông số như CPU, RAM và card đồ họa - những phụ kiện quyết định sức mạnh của một dàn PC.

Bộ đầu tiên sử dụng linh kiện chính bao gồm: Mainboard Asus Tuf Gaming B560M Plus D4, CPU Intel Core I5-12400F (4.40 Ghz, 6 nhân 12 luồng, 12 MB Cache), RAM Corsair Vengeance RGB RS 32 GB (4x8 GB) bus 3.200 Mhz và card đồ họa (VGA) Asus ROG STRIX RTX 3070 Ti 8 GB GAMING GDDR6X.

Thiết kế mang đậm chất hầm hố cho game thủ.

Thiết bị hỗ trợ gồm ổ cứng SSD M.2 NVMe Adata XPG SX8100 1 TB Gen3x4, ổ cứng HDD Seagate Barracuda 1 TB, nguồn Corsair RM850 850W 80Plus Gold full Modular, vỏ Case Xigmatek Zeus và tản nhiệt nước AIO Cooler Master Master Liquid ML240 ILLUSION ARGB.

Về ngoại hình, điểm đặc biệt nhất chính là vỏ case siêu nhân Xigmatek Zeus với kích thước khá lớn và màu sơn xám. Thiết kế mang phong cách hầm hố và rất đặc trưng của PC gaming.

Chip xử lý Intel Core i5-12400F thuộc phân khúc giá tầm trung, nhắm đến hiệu năng tối ưu. Dòng Core thế hệ 12 này có kiến trúc hoàn toàn mới giúp mang lại hiệu năng vượt trội so với người tiền nhiệm, phục vụ tốt cho mục đích stream hoặc gaming.

Core i5-12400F không tích hợp chip đồ họa nên có giá rẻ hơn. Người dùng có thể đầu tư nhiều hơn vào card đồ họa rời để mang lại hiệu năng cao hơn.

Bộ máy được ráp khá đẹp mắt.

Card đồ họa (VGA) là một trong những thành phần quan trọng và cốt lõi tạo nên sức mạnh của bộ PC gaming. Trong tầm giá 40 triệu đồng, người dùng có thể chọn card ROG STRIX RTX 3070 Ti 8GB GAMING - một trong những sản phẩm cao cấp nhất của Asus, chuyên phục vụ cho nhu cầu gaming ở độ phân giải 2K, 4K.

Card này sử dụng kiến trúc Ampare hoàn toàn mới cùng với nhân RT thế hệ 2, nhân Tensor thế hệ 3, Nvidia RTX IO, VRAM GDDR6X và sản xuất trên tiến trình 8 nm của Samsung.

Dàn máy này có trang bị bộ RAM kit Corsair Vengeance RGB RS 32 GB (4x8 GB) - dòng RAM DDR4 mới nhất thuộc Series Vengeance của Corsair.

Corsair Vengeance sở hữu lớp tản nhiệt bằng kim loại và dải đèn LED RGB đầy màu sắc, xứng tầm với những bộ PC Gaming cao cấp nhất. Cuối cùng là tản nhiệt nước AIO Master Liquid ML240 ILLUSION ARGB của Cooler Master với công nghệ bơm hai buồng thế hệ 3, mang đến hiệu suất làm mát êm ái hơn.

Cánh quạt bên trong và trên vỏ bơm thiết kế cải tiến để nâng cao hiệu suất làm mát đồng thời giảm độ ồn. Nắp bơm trong suốt và chứa nước trong mờ với hiệu ứng ánh sáng đẹp, có thể chỉnh được màu sắc.

Cấu hình thứ hai nhẹ hơn một chút, cũng trong tầm giá 40 triệu đồng, có thể sử dụng Mainboard Asus TUF Gaming B550M-PLUS và AMD Ryzen 7 5800X3D (4.5 GHz, 8 nhân 16 luồng, 96 MB Cache). Sự kết hợp này có thể mang lại hiệu năng chơi game ở mức cao, ngang ngửa với Core i9-12900K.

Người dùng cũng có thể trang bị thêm một cặp Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz - dòng RAM rất được ưa chuộng trong máy tính chơi game và đồ họa. Về card đồ họa thì MSI RTX 3060 Ti Gaming X 8GB sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung của MSI, chạy tốt hầu hết tựa game cấu hình nặng hiện nay ở độ phân giải 2K 60FPS và đặt ở mức cao.

Một ổ cứng SSD Kingston NV1 500GB NVMe PCIe Gen 3.0x4 là đủ để lưu trữ nhiều game mà không cần gắn thêm ổ HDD phụ. Để đủ tải cho tất cả các linh kiện này, người dùng sẽ cần một nguồn công suất tối thiểu 550W. Trong trường hợp này thì SilverStone VIVA 550 - 550w 80 Plus Bronze là gợi ý sáng giá. Vỏ case có thể sử dụng Xigmatek Gaming X, kết hợp với tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-226-XT.

Bộ tản nhiệt có hiệu ứng ánh sáng đổi màu.

Gợi ý khác về cấu hình PC Gaming trong tầm giá 40 triệu đồng, có khả năng xử lý mạnh mẽ hơn, đáp ứng các game nặng. Theo các chuyên gia, người dùng nên ưu tiên sử dụng Mainboard và CPU dòng cao. Lý tưởng nhất là Mainborad MSI MAG B660M Mortar DDR4 thiết kế riêng cho CPU thế hệ 12 và CPU Intel Core i9-12900KF (có đến 16 nhân 24 luồng, xung nhịp đến 5.2 GHz). Đây là bộ đôi hiệu suất cao, khi kết hợp sẽ mang đến hiệu năng vượt trội, mạnh nhất trong tầm giá.

Đi kèm với đó là RAM xứng tầm, ít nhất là 32 GB. Trong trường hợp này TeamGroup Dark Z (2x16 GB) DDR4 3200MHz là một trong những lựa chọn phù hợp nhất.

Card đồ họa ưu tiên INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC 12GB. Với thiết kế kiến trúc Ampere, lõi Tensor core thế hệ 3, RT core thế hệ thứ 2 sở hữu tới 12 GB VRAM cung cấp hiệu năng vượt trội khi chơi game. Ngoài ra sản phẩm này còn có ngoại hình khá đẹp, khi lắp lên dàn PC sẽ tạo phong cách đậm chất gaming.

Những game nặng thường không dưới 100 GB, để lưu được vài game thì dung lượng ổ cứng tối thiểu phải đạt 1 TB. Người dùng có thể cân nhắc trang bị một ổ cứng SSD Samsung 980 1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 3.0x4.

Để đủ tải cho những linh kiện nặng này, mức nguồn ít nhất là 750W, ví dụ sản phẩm NZXT C750 - 750w Bronze. Cuối cùng là vỏ case SAME 3708 mang phong cách mạnh mẽ. Kết hợp với tản nhiệt nước All In One CPU Thermalright Frozen Magic 360 EX, máy có khả năng làm mát tối ưu và giảm tiếng ồn.

Minh Huy