Ngày 9/9, Hà Nội hoàn thành tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch (đoạn đường Hoàng Quốc Việt) và bắt đầu bổ cập để cải thiện dòng chảy.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp (chủ đầu tư), tuyến ống này được thành phố bổ sung vào dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Công trình gồm hai đường ống HDPE đường kính 1,2 m, chạy song song, lấy nước từ cửa A Hồ Tây (phố Trích Sài), đi theo tuyến kênh hiện có qua ngõ 24 Võ Chí Công và đổ vào đầu sông Tô Lịch. Đây là loại ống nhựa dẻo cỡ lớn, chịu áp lực cao, có thể vận chuyển lưu lượng nước rất lớn, đủ để tạo dòng chảy thường xuyên cho cả đoạn sông.

Tuyến ống được thiết kế để việc bổ cập diễn ra liên tục, duy trì nước sạch trong kênh và tránh hòa lẫn với nước thải. Hệ thống có trạm bơm kèm theo, đảm bảo nước từ Hồ Tây được đưa xuống đều đặn ngay cả khi chênh lệch địa hình không đủ để tự chảy. Trường hợp hạ mực nước Hồ Tây, toàn bộ nước thải vẫn được tách riêng và đưa về Nhà máy Yên Xá xử lý.

Hiện đập dâng ở cầu Quang, phường Thanh Liệt, đã hoàn thành, hệ thống cửa phai có thể hạ xuống để giữ mực nước cho sông. Toàn bộ cống nước thải dọc hai bên bờ cũng đã được thu gom, dẫn về xử lý tại Nhà máy Yên Xá.

Ngoài nguồn nước từ Hồ Tây, trước ngày 20/9, sông Tô Lịch sẽ được bổ sung nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm. Khi đó, mực nước sông được duy trì ở cao trình 3,5 m.

Bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch Nước từ Hồ Tây được dẫn về bổ cập cho sông Tô Lịch Hai phía đầu đường Hoàng Quốc Việt, sáng 9/9. Video: Hoàng Phong

Trước đó hồi tháng 2, thành phố giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án lấy nước từ Hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch qua cửa điều tiết hồ Tây A - cống Đõ - mương Thụy Khuê trong trường hợp cần thiết. Để giữ ổn định mực nước Hồ Tây, quận Tây Hồ được giao đề xuất bổ sung nước từ sông Hồng và nguồn nước sau xử lý của Nhà máy Hồ Tây. Về lâu dài, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu phương án dẫn nước từ sông Hồng theo trục Võ Chí Công, vừa bổ sung cho sông Tô Lịch vừa điều tiết mực nước Hồ Tây.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), kết thúc bằng hai hướng thoát: ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua hạ lưu sông Kim Ngưu, dẫn về trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s.

Nhiều năm qua, Hà Nội triển khai nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch. Hiện thành phố thực hiện Dự án hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì) nhằm tách toàn bộ nước thải, nước mưa khỏi hệ thống thoát nước chung để cải thiện chất lượng các con sông, trong đó có Tô Lịch.

Võ Hải