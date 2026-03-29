Bỏ bữa sáng có giúp giảm cân?

Nhiều người dù kiên trì ăn kiêng và tập luyện vẫn không thể cải thiện vóc dáng do áp dụng sai phương pháp như bỏ bữa sáng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Peng Yishan, trong nỗ lực cải thiện vóc dáng, nhiều người thường rơi vào những cái bẫy giảm cân sai khoa học khiến quá trình này trở nên bế tắc. Vì thế, cô đưa ra những phân tích chuyên sâu nhằm đính chính các quan niệm sai lầm thường gặp.

Peng Yishan lưu ý nhiều người áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn lầm tưởng bỏ bữa sáng hoàn toàn đồng nghĩa với việc nhịn ăn đúng cách. Tuy nhiên, cô khuyến cáo nên dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày trước 12 giờ trưa để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân và đốt cháy mỡ thừa. Chuyên gia cũng khuyên mọi người không nên chỉ nhìn vào con số trên bàn cân để đánh giá kết quả mà cần theo dõi thêm các chỉ số như tỷ lệ mỡ cơ thể, số đo vòng eo và khối lượng cơ bắp để có cái nhìn toàn diện nhất về những thay đổi của cơ thể.

Ảnh minh họa: Northwestern Medicine

Về thực đơn, cô cho hay việc chỉ ăn một bữa mỗi ngày có thể tạo ra sự thâm hụt calo giúp giảm cân nhưng hệ quả là "phần trọng lượng mất đi chủ yếu là khối lượng cơ bắp còn mỡ thừa vẫn tồn tại bền bỉ". Trong quá trình giảm mỡ, protein đóng vai trò là dưỡng chất quan trọng, đòi hỏi người giảm cân phải duy trì sự cân bằng giữa đạm động vật và đạm thực vật. Ngay cả với những nhóm thực phẩm được coi là lành mạnh như hạt dinh dưỡng, bơ hay yến mạch, việc kiểm soát khẩu phần là yếu tố then chốt, bởi việc tiêu thụ quá mức vẫn dẫn đến tình trạng dư thừa năng lượng.

Song song với chế độ ăn, thói quen vận động và nghỉ ngơi cũng đóng vai trò quyết định. Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện đều đặn nhưng cần thực hiện theo lộ trình nâng dần mức độ, tránh tăng cường độ và tần suất đột ngột để không gây áp lực quá tải cho cơ thể. Đặc biệt, chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bài tiết các hormone như ghrelin, leptin và cortisol. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ gây mất cân bằng nội tiết, từ đó cản trở quá trình tiêu hao năng lượng.

Thay vì đặt ra những mục tiêu khắc nghiệt dễ gây nản lòng, chuyên gia Peng Yishan gợi ý lộ trình giảm cân lý tưởng nên duy trì ở mức 0,5 đến 1 kg mỗi tuần, hoặc hướng tới mục tiêu giảm 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng. Giảm cân vốn là một cuộc đua marathon bền bỉ, không phải là một chặng nước rút, do đó, sự kiên trì và một nhịp độ ổn định mới là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài.

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Peng Yishan. Ảnh: Fanpage

Bình Minh (Theo HK01)