Bọ biển vượt giá tôm hùm, thành hải sản xa xỉ

Từng bị xem là “gián biển xấu xí” và ít ai ngó ngàng, nay bọ biển có giá tới 2,3 triệu đồng mỗi kg, đắt hơn tôm hùm.

Cuối tuần qua, anh Thành ở phường An Hội Đông, TP HCM chi hơn 6 triệu đồng mua ba con bọ biển nặng trên một kg làm tiệc sinh nhật đãi bạn bè. Anh nói bất ngờ với mức giá cao kỷ lục: "Năm ngoái chỉ khoảng 1,2-1,7 triệu đồng một kg, tăng 35-40%, thậm chí vượt cả tôm hùm bông".

Không riêng anh Thành, nhiều người tiêu dùng cũng bất ngờ khi tìm mua bọ biển. Chị Hoa ở phường Minh Phụng cho biết, do loại lớn quá đắt nên chị chỉ chọn cỡ dưới 500 gram, giá vài trăm nghìn đồng một kg. "Tính ra mỗi con khoảng 250.000 đồng, nhưng so với năm ngoái cũng tăng hơn 20%", chị nói.

Trước đây, bọ biển gần như chỉ được ngư dân và những người làm nghề đánh bắt chuyên biệt biết đến, bởi chúng sống ở độ sâu từ 200 đến 2.000 mét, đòi hỏi ngư cụ và kỹ thuật riêng. Chính vì vậy, loại hải sản này hiếm khi xuất hiện phổ biến trên thị trường.

Vài năm gần đây, đặc biệt từ 2020, bọ biển có sự "chuyển mình" ngoạn mục. Sự lan tỏa của truyền thông, trào lưu mukbang (trào lưu ăn uống "khủng" trước ống kính và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội) và nhu cầu trải nghiệm hải sản độc lạ đã đưa chúng từ chỗ ít người biết đến thành món ăn được săn tìm. Nhiều thực khách còn ví thịt bọ biển ngọt và chắc chẳng kém tôm hùm, biến chúng thành một đặc sản mới trên bàn tiệc hải sản.

Bọ biển nặng trên 1 kg tại cửa hàng hải sản trên đường Lý Tự Trọng, TP HCM. Ảnh: Trần Trường

Khảo sát tại TP HCM cho thấy, loại dưới 500 gram hiện có giá 200.000-500.000 đồng mỗi kg, cỡ 600-800 gram khoảng 800.000 đồng, còn loại trên một kg dao động 1,9-2,3 triệu đồng. Mức giá này đã vượt tôm hùm xanh, tôm hùm Canada và cả tôm hùm bông - vốn được coi là đắt đỏ nhất trước nay.

Theo chị Nhi, chủ một cửa hàng hải sản ở phường Bình Thạnh, vài năm trước còn thấy bọ biển trên 2 kg, nhưng nay rất khan hiếm. "Hàng về chủ yếu từ 300 gram đến một kg, loại trên một kg số lượng ít mà nhu cầu tăng, nên giá bị đẩy mạnh", chị nói.

Ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi hải sản Hoàng Gia, nói giá bọ biển leo thang nhanh chóng vài năm trở lại đây. "Loại này sống ở đáy biển sâu, khó đánh bắt. Sản lượng tự nhiên đã ít, cộng thêm nhu cầu tăng khiến bọ biển được xếp hạng ngang tôm hùm về độ quý hiếm", ông nhận định.

Các chuyên gia thủy sản cho rằng mùa đánh bắt rộ nhất từ tháng 3 đến 5. Ngoài vụ, nguồn cung giảm mạnh, đẩy giá càng cao. Nghiên cứu quốc tế cũng xếp bọ biển khổng lồ vào nhóm loài hiếm, có con dài hơn 30 cm, nặng trên một kg. Việc thương mại hóa nhanh chóng tại Việt Nam cho thấy sức hút lớn, song cũng đặt ra thách thức về khai thác bền vững, tránh cạn kiệt nguồn lợi tự nhiên.

Thi Hà