Bộ bánh Trung thu Cái Lò Nướng lấy cảm hứng từ nông sản Việt

Bộ sưu tập "Trăng viên mãn - thu thịnh vượng" lấy cảm hứng từ vụ mùa nông sản Việt, mang hương mãng cầu xiêm, khế, bưởi... quyện trong từng lớp bánh thanh ngọt.

Mùa Trung thu năm nay, Cái Lò Nướng ra mắt 9 hương vị bánh mới. Thương hiệu tuyển chọn nông sản Việt từ khắp các vùng miền, qua bàn tay của nghệ nhân làm bánh, tạo nên những chiếc bánh Trung thu "gây thương nhớ".

Bộ sưu tập bánh Trung thu "Trăng viên mãn - Thu thịnh vượng". Ảnh: Cái Lò Nướng

Dòng bánh ngọt kết tinh nông sản Việt

Ở Việt Nam, mỗi thời điểm trong năm đều có những hương vị trái cây đặc trưng như xoài, vải của mùa hè; bưởi, hồng của mùa thu. Mùa đông lạnh, vẫn có những trái cây thơm ngon giàu dưỡng chất. Mùa xuân lại mang hơi thở tươi mát của hoa trái đầu vụ. Năm nay, Cái Lò Nướng gói trọn "mùi vị quê hương" trong những chiếc bánh trung thu nhiều màu sắc.

Một trong những vị bánh độc đáo nhất của bộ sưu tập phải kể đến "Khế bưởi quế hoa". Khế vùng Quảng Nam hay Vĩnh Long giòn mọng nước, chua thanh biến hóa trong chiếc bánh có tạo hình như một nụ hoa. Vỏ bánh mềm, ôm trọn nhân mứt vàng, điểm xuyết vỏ bưởi sấy dẻo the mát và thoảng hương quế hoa.

Điểm khác biệt của bánh Trung thu Cái Lò Nướng chính là "vỏ cũng là nhân". Công thức vỏ bánh đậu trắng - kết quả của hơn một năm nghiên cứu của đội ngũ R&D đã mang đến những chiếc bánh có tạo hình giữ màu tốt, lớp vỏ mềm mịn và độ ẩm vừa phải, hài hòa cả về thị giác lẫn vị giác.

Điểm sáng của bộ sưu tập năm nay là "Mãng cầu xiêm sen", chiếc bánh mang vị chua thanh của mãng cầu xiêm miền Tây quyện vị bùi ngọt của hạt sen trắng Đồng Tháp và Hồ Tây. Nhân bánh sên thủ công, còn lẫn những miếng mãng cầu sấy dẻo mang đến trải nghiệm "nịnh miệng" cho người thưởng thức.

Sản phẩm "Vải hồng cánh sen" được tạo hình hoa, mang hương vị của vải thiều Lục Ngạn, Thanh Hà kết hợp hương hoa hồng Đà Lạt. Bánh được nhiều thực khách nhận xét có hương vị vừa lãng mạn vừa thanh khiết.

Sen cũng là loại nguyên liệu được Cái Lò Nướng sử dụng nhiều nhất năm nay bởi vị bùi dẻo, giàu dinh dưỡng. Bánh trung thu "Sen vàng xoài dẻo" là sự kết hợp của sen vàng và xoài cát Hoà Lộc chua ngọt đậm hương mùa thu. Còn "Sữa dừa cà phê" làm từ dừa Bến Tre béo ngọt quyện cùng cà phê Tây Nguyên đắng nhẹ, thơm nồng, tạo nên vị bánh hiện đại mà vẫn đậm chất Việt.

"Nguyên liệu tự nhiên thường khó giữ hương vị khi qua nhiều khâu chế biến, nên việc canh chỉnh thời gian, nhiệt độ và điểm dừng từng công đoạn là yếu tố quyết định độ ngon của một chiếc bánh, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, cẩn trọng suốt quá trình sản xuất", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Khế bưởi quế hoa, chiếc bánh như chứa cả khu vườn mùa thu trong BST "Trăng viên mãn - Thu thịnh vượng". Ảnh: Cái Lò Nướng

Vị bánh mặn phá cách

Nếu dòng bánh ngọt mang hương vị các vùng trồng nổi tiếng thì bộ sưu tập bánh nướng nhân mặn lại mang đến trải nghiệm mới mẻ, sang trọng.

"Nấm Truffle thượng hạng" được ví như chiếc bánh "quý tộc" trong bộ bánh năm nay. Vỏ bánh nướng truyền thống được cải thiện qua từng năm để mịn và lên màu nâu bóng đẹp. Nhân làm thủ công từ 4 loại nấm, trong đó có nấm Truffle cao cấp, hoà quyện cùng nấm hương, mứt, hạt... tạo vị mặn ngọt cân bằng, hương thơm khó quên.

Trong khi đó, bánh nhân "Bò xốt tiêu đen" dậy vị thơm nồng và cay ấm nhẹ khi thưởng thức. Nhân bánh còn có các loại mứt, hạt giúp cấu trúc bánh mềm vừa phải và gây ấn tượng với người dùng.

Bánh "Tomyum hải sản" lại mang đến cho thực khách chuyến phiêu lưu vị giác với sự kết hợp giữa bào ngư, sò điệp, tôm khô, jambon... Vị mặn ngọt chua cay hài hòa cùng hương lá chanh Thái.

Đặc biệt, "Cá hồi xốt cam" - món ăn được ưa chuộng trong thực đơn nhà hàng Âu nay cũng là một vị bánh có mặt trong hộp bánh Trung thu cao cấp nhất của Cái Lò Nướng. Các nghệ nhân của thương hiệu tự tin vị bánh thơm mùi cam vàng từ nước xốt và mứt vỏ cam thanh ngọt sẽ chinh phục vị giác của người thưởng thức.

Những hộp đựng mang dấu ấn cá nhân

Song song chú trọng hương vị, Cái Lò Nướng đầu tư vào thiết kế bao bì, biến mỗi hộp bánh Trung thu thành một món quà giàu cảm xúc. Tên người nhận và logo thương hiệu được in trực tiếp trên từng hộp quà.

Việc cá nhân hóa ở quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban và áp lực vận hành không nhỏ, nhưng với kinh nghiệm phục vụ hàng triệu đơn hàng bánh tiệc gần một thập kỷ, Cái Lò Nướng đã biến ý tưởng này thành hiện thực. Điều này cũng giúp thương hiệu ghi điểm trong mắt các khách hàng doanh nghiệp luôn chú trọng đến sự sáng tạo khi tặng quà tặng mùa Trung thu.

Bên cạnh các hộp bánh "Viên Mãn", "Thịnh Vượng", năm nay thương hiệu còn ra mắt mẫu túi bánh mini "Nguyệt Slay" dành riêng cho Gen Z. Đây là năm đầu tiên thương hiệu giới thiệu dòng bánh Trung thu 60g cùng phiên bản túi đựng DIY với thiết kế gấp, màu sắc trẻ trung, có thể tái sử dụng như phụ kiện thời trang.

Các túi phiên bản "Nguyệt Slay" với thiết kế gấp thủ công nhiều màu sắc. Ảnh: Cái Lò Nướng

"Cái Lò Nướng luôn giữ vững triết lý bánh ngon phải bắt đầu từ nguyên liệu tốt, nguyên liệu tốt bắt nguồn từ đất lành. Mỗi chiếc bánh trung thu năm nay cũng là một ‘lá phiếu’ ủng hộ nông sản quê nhà, góp phần giúp những vườn cây, ruộng lúa, đầm sen... tiếp tục xanh tốt qua nhiều mùa vụ", đại diện Cái Lò Nướng bày tỏ.

Thương hiệu Cái Lò Nướng đã có mặt tại TP HCM 10 năm, nổi tiếng với các loại bánh ngọt, bánh sinh nhật, flan gato, mousse trái cây tươi... và bánh trung thu mỗi dịp đón mùa trăng.

Diệp Chi