Bố bán công ty, xây công viên 50 triệu USD vì con bị xa lánh

MỹĐau lòng khi con gái khuyết tật bị bạn bè lảng tránh ở hồ bơi, Gordon Hartman chi hơn 50 triệu USD xây công viên giải trí dành cho mọi người.

Mùa hè 2006, trong chuyến đi nghỉ của gia đình, ông Gordon Hartman ở San Antonio, bang Texas chứng kiến một cảnh tượng mãi mãi thay đổi cuộc đời mình. Morgan, con gái 12 tuổi của ông, lặng lẽ tiến lại gần một nhóm trẻ đang chơi ném bóng dưới hồ bơi. Vì không thể nói để bắt chuyện, cô bé chỉ biết rụt rè ra hiệu. Thế nhưng, những đứa trẻ lập tức bỏ đi, để lại Morgan bơ vơ nhìn theo.

"Trái tim tôi như thắt lại", người đàn ông 65 tuổi nhớ lại.

Morgan sinh ra với những khiếm khuyết nặng nề cả về thể chất lẫn nhận thức. Cô mắc hội chứng hiếm gặp Tatton-Brown-Rahman (TBRS) do đột biến gene, khiến cơ thể phát triển nhanh nhưng trí tuệ chậm chạp. Cô bé không thể nói, cơ yếu, thường xuyên co giật và bị vẹo cột sống. "Căn bệnh đã tước đoạt đi tuổi thơ bình thường của con bé", Gordon nói.

Morgan Hartman và bố, ông Gordon Hartman ở công viên Morgan's Wonderland, bang Texas, Mỹ. Ảnh: CBS

Nhưng sự ghẻ lạnh ở hồ bơi ấy đã nhen nhóm trong ông một quyết tâm lớn. Gordon quyết định bán công ty bất động sản, dồn toàn lực kiến tạo một không gian vui chơi không rào cản, nơi những đứa trẻ như Morgan không bao giờ phải đứng ngoài cuộc.

Năm 2007, dự án khởi công trên một khu mỏ đá bỏ hoang ở đông bắc San Antonio. Gordon hợp tác với hàng loạt kiến trúc sư, bác sĩ, chuyên gia trị liệu để đảm bảo mọi thiết kế đều hướng tới người khuyết tật.

Sau ba năm, công viên mang tên Morgan's Wonderland chính thức mở cửa với chi phí ban đầu 34 triệu USD, sau này nâng cấp lên tới 51 triệu USD.

Đó thực sự là một "thế giới thần tiên". Các trò chơi quen thuộc như vòng đu quay khổng lồ, tàu hỏa hay xích đu đều được thiết kế rãnh trượt để người ngồi xe lăn có thể đi thẳng lên mà không cần trợ giúp. Đặc biệt, tại khu vui chơi dưới nước, du khách sử dụng xe lăn điện (chạy pin) được cung cấp miễn phí loại xe lăn chuyên dụng chạy bằng khí nén để thỏa thích vui đùa dưới nước mà không sợ hỏng thiết bị cá nhân.

Hơn một thập kỷ vận hành, Gordon Hartman đã chứng kiến vô số khoảnh khắc chữa lành tại đây. Ông nhớ mãi hình ảnh một cặp vợ chồng lặn lội từ Mexico tìm đến, bật khóc nức nở vì đây là lần đầu tiên trong đời họ được cùng nhau bơi dưới nước.

Hiện tại, ở tuổi 30, Morgan vẫn thường xuyên ghé thăm công viên mang tên mình để chơi xích đu - trò chơi cô yêu thích nhất. Với chính sách miễn vé hoàn toàn cho người khuyết tật, công viên đã đón du khách từ hơn 100 quốc gia. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nhân viên tại đây cũng là người khuyết tật, tạo nên một môi trường làm việc thấu cảm và thân thiện.

Đánh giá về dự án này, đài CBS News (Mỹ) từng bình luận: "Câu chuyện của Morgan không chỉ tạo ra một công viên. Nó mở ra một cánh cửa, nơi hàng triệu gia đình lần đầu tiên được thấy con mình cười đùa như bao đứa trẻ khác, không bị dòm ngó, và không bao giờ bị bỏ lại phía sau".

Ngọc Ngân (Theo CBS News)