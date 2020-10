Phiên bản Fortuner nâng cấp mới nhất là một điển hình. Ngày 17/09 vừa qua, Toyota Việt Nam trình làng Fortuner 2020 với loạt nâng cấp về trang bị và công nghệ an toàn. Xe được lắp gói an toàn TSS (Toyota Safety Sense) với những công nghệ như: cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động... trên hai phiên bản Fortuner Fortuner và Legender 2.8 AT 4x4. Các phiên bản khác được bổ sung thêm camera 360 độ, mở cốp rảnh tay...

Fortuner Legender có ngoại thất thay đổi rõ rệt so với phiên bản cũ. Đầu xe tạo hình vuông vức, gọn gàng hơn ở đèn chiếu sáng LED. Lưới tản nhiệt tách biệt hai phần, đèn sương mù thiết kế lại. Xe có hai tùy chọn la-zăng 17 hoặc 18 inch. Gương chiếu hậu chống chói tự động và ghế bọc da là trang bị có từ bản 2.4 AT trở lên.

Xe sử dụng động cơ 1.5 công nghệ VVT-i, công suất 102 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/ phút. Sức kéo 134 Nm tại 4.200 vòng/ phút. Hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 4 cấp.

Công nghệ an toàn là yếu tố giúp Rush tạo ấn tượng với khách hàng gia đình. Trang bị an toàn chủ động trên xe gồm: ABS, BA, EBD, ESP, kiểm soát lực kéo TRC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Chức năng an toàn bị động có 6 túi khí cho người lái, hành khách, túi khí bên hông và túi khí rèm. Khung xe GOA hấp thụ lực an toàn. Ghế xe có cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái và bàn phanh tự đổ khi xảy ra va chạm. Toyota Rush đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất của tổ chức Asean NCAP.

Toyota Rush bán ra phiên bản duy nhất giá 633 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng so với trước đây.