Bộ ba 'Messi, Neymar và Iniesta' tái hiện ở đội trẻ Brazil

Ba cầu thủ trẻ mang tên Messi, Neymar và Iniesta đang thi đấu cùng nhau trong đội trẻ của CLB Ceara, tạo nên câu chuyện thú vị ở Brazil.

Bộ ba này không phải là những huyền thoại từng giúp Barca làm mưa làm gió ở châu Âu, mà là ba cầu thủ tuổi thiếu niên của học viện bóng đá Ceara, theo tờ Globo Esporte. Trùng hợp ở chỗ, họ mang tên giống hệt ba ngôi sao người Argentina, Brazil và Tây Ban Nha, những biểu tượng của thời kỳ hoàng kim tại sân Camp Nou.

Messi, Neymar và Iniesta ở đội trẻ Ceara, Brazil. Ảnh: Globo

Lionel Messi Maier dos Santos (sinh ngày 14/9/2012) và Andrey Iniesta (30/5/2012) là tiền vệ, trong khi Neymar Cunha Freitas (18/1/2011) đá hậu vệ, nhưng cũng có thể lên chơi tiền vệ biên. "Khi Messi, Neymar và Iniesta cùng đến, cả đội bật cười. Ai cũng trêu đùa chúng, nhưng đó là những tiếng cười vui, giúp cả tập thể gắn kết hơn", HLV đội trẻ Ceara nói.

Tuy nhiên, ông khẳng định danh tiếng từ cái tên không giúp họ tiến xa. Điều quan trọng là nỗ lực và kỷ luật mỗi ngày.

Các cầu thủ nhí cũng xem việc trùng tên là điều đặc biệt. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một Messi hay Iniesta khác", Neymar Cunha nói. "Giờ chúng tôi là bạn, là đồng đội. Ở đây, chúng tôi không chỉ là một đội bóng, mà là một gia đình".

Đằng sau những cái tên ấy là câu chuyện của các bậc phụ huynh. Bố của Neymar Cunha Freitas kể rằng ban đầu ông muốn đặt tên con là Loco Abreu theo tiền đạo Sebastian Abreu, nhưng bị gia đình phản đối. Bởi Loco trong tiếng latinh là "gã điên".

Sau khi xem Neymar thi đấu cho Santos ở bán kết Cup Quốc gia 2010 gặp Gremio, ông quyết định chọn cái tên ấy. Neymar là Vua phá lưới Cup Brazil 2010, với 11 bàn thắng, dù khi đó anh mới 18 tuổi.

Cha của Andrey Iniesta thì tiết lộ con trai suýt mang tên Andres, nhưng để tránh nhầm lẫn với huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, ông đổi thành Andrey.

Mẹ của Lionel Messi Maier dos Santos cho biết bà đã chọn tên "Lionel Messi" ngay khi phát hiện có thai, trong một lần đang chơi bóng cùng bạn. "Tên của Messi ngay lập tức nảy ra trong suy nghĩ của tôi", bà nói. "Nhưng tôi không nghĩ sau này con trai cũng trở thành cầu thủ bóng đá".

Hoàng An (theo Marca)