Bộ ba hãng xe Nhật tiếp tục 'làm bạn, không về chung một nhà'

Nissan, Honda và Mitsubishi tiếp tục hợp tác, trao đổi về sản phẩm lẫn công nghệ thay vì những vụ sáp nhập ồn ào, phức tạp.

Vào cuối năm 2024, tin đồn về một vụ sáp nhập khổng lồ giữa Honda và Nissan lan truyền. Không lâu sau, có thông tin cho rằng Mitsubishi cũng có thể tham gia vào thương vụ này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhanh chóng tan vỡ và không đạt được thỏa thuận nào.

Mặc dù vậy, ba thương hiệu Nhật Bản vẫn mong muốn hợp tác và đang tìm hiểu nhiều cách khác nhau để thực hiện điều đó. Các lĩnh vực tiềm năng bao gồm cung cấp sản phẩm cho thị trường Bắc Mỹ, phát triển công nghệ hệ thống truyền động điện hóa và nâng cao hệ thống phần mềm ôtô.

Nissan Rogue PHEV tại Mỹ là phiên bản đổi tên từ Mitsubishi Outlander PHEV. Ảnh: Nissan

Trong một thông báo về kết quả tài chính gần đây, Phó chủ tịch điều hành của Honda, Noriya Kaihara, xác nhận rằng họ cố gắng tìm hiểu các khả năng khác nhau, như cung cấp bổ sung các mẫu xe cho nhau, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.

Ông cũng chỉ ra việc phối hợp phần mềm là một lĩnh vực hợp tác tiềm năng, lưu ý rằng cả hai công ty đều đã đạt được những tiến bộ độc lập và vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.

Theo một báo cáo từ Automotive News, CEO của Nissan, Ivan Espinosa, gần đây đã nhắc lại điều này, lưu ý rằng các cuộc thảo luận gần đây chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ và cách họ có thể hợp tác tại Bắc Mỹ, trong bối cảnh khó khăn về thuế quan hiện nay. Ông thêm rằng các bên đều nhận thức được những thách thức mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt, và vì đều là các công ty Nhật Bản, ông cho rằng các bên cần tìm ra điểm chung để có thể hợp tác.

Espinosa mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh Nissan không chỉ tập trung vào Honda tại Mỹ. Ông cho biết công ty vẫn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đối tác nào giúp tăng cường giá trị kinh doanh.

Đối với các nhà sản xuất ôtô, việc tìm cách hợp tác ngày càng trở nên quan trọng. Chia sẻ chi phí có thể giảm bớt gánh nặng trong một ngành công nghiệp mà các công nghệ mới đòi hỏi đầu tư khổng lồ.

Tuy nhiên, việc biến ý định thành hành động đã chứng tỏ là sự khó khăn đối với Honda, Mitsubishi và Nissan. Danh mục sản phẩm và năng lực sản xuất của họ chồng chéo hơn là bổ sung cho nhau.

Các ví dụ về hợp tác cho đến nay vẫn còn hạn chế. Nissan gần đây đã nhận được một phiên bản được đổi tên của Mitsubishi Outlander plug-in hybrid để bán tại Mỹ dưới tên gọi Rogue PHEV, lấp đầy khoảng trống trong dòng sản phẩm hybrid của hãng. Theo một kế hoạch hồi sinh riêng biệt được khởi động năm 2025, Nissan cũng có kế hoạch cung cấp cho Mitsubishi một phiên bản Leaf EV, mặc dù mẫu xe đó vẫn chưa ra mắt thị trường.

Mỹ Anh